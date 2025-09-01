В DC до сих пор работают над сериалом про Аманду Уоллер

Во время недавнего интервью режиссёр и глава обновлённой киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал, что над сериалом про Аманду Уоллер до сих пор активно работают.

По словам Ганна, он с нетерпением ждёт, когда Виола Дэвис вновь примерит на себя образ Уоллер и порадует фанатов узнаваемой ролью.

Мы работаем над этим, так что посмотрим, что получится. Создание чего-то одного продвигается лучше, чем другого, и в случае с этим проектом это правда. Но мне не терпится увидеть, как Виола снова станет Амандой Уоллер.

Сериал разрабатывает сценарист «Хранителей» Кристал Генри и создатель «Рокового патруля» Генри Карвер.