Самым кассовым фильмом лета 2025 года стала комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке», а всем прочим картинам не удалось собрать в кинотеатрах и 500 миллионов рублей.

Лето стало для кинотеатров самым провальным сезоном 2025 года. За три месяца так и не вышло ни одного релиза, который смог бы заработать в прокате миллиард рублей.

Лучший результат показала комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке», что стало для кинотеатров приятным удивлением. В общей сложности четыре летних релиза попали в топ-20 самых кассовых фильмов 2025 года, но три из них оказались за пределами первой десятки. Не исключено, что осенние киноновинки сдвинут их за пределы рейтинга.

СТАВКИ НА ДЕРЕВНЮ

Фильм «На деревню дедушке» вышел в прокат еще 12 июня. По данным ЕАИС Фонда кино, к 29 августа он заработал 797,6 миллиона рублей. Это позволило картине Владислава Богуша занять шестое место в топе релизов 2025 года, обогнав более чем на 100 миллионов рублей «Красный шелк» с Милошем Биковичем.

При этом для самих кинотеатров подобный успех стал неожиданностью. Как отмечал в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, фильм стал феноменом для индустрии.

«Ему предрекали сборы в диапазоне 200 миллионов рублей. То, что картина превысила этот показатель в два раза и двигается дальше, доказывает, что она очень точно зашел в свою аудиторию. Картина достойная, добрая, хорошая, которая очень нравится различным возрастным сегментам — это все отразилось на доходах», — пояснил он.

Исполнитель главной роли Юрий Стоянов со своей стороны допустил, что зрители испытывают ностальгию по искренности в кадре без «вымученных историй».

«На самом деле это добрая, очень скромная картина для семейного просмотра. В ней нет аттракционов, это не "попкорновое" кино в принципе, а милое, скромное, человеческое зрелище», - сказал он.

ЗАРУБЕЖНОЕ КИНО

В июне в российских кинотеатрах также представили фильм по вселенной Джона Уика «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом. Как сообщал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании F6, к июлю картина стала самой популярной у российских «пиратов». Однако сборы в кинотеатрах к 29 августа составили 452 миллиона рублей, позволив занять второе место среди самых кассовых релизов лета и лишь 13-е место в топе самых кассовых релизов года.

Мелодрама «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем, появившаяся в афише кинотеатров с 19 июня, заработала к концу августа 390,8 миллиона рублей. Сюжет картины строится вокруг 35-летней сотрудницы брачного агентства, которая верит, что выйдет замуж за богача, либо останется в одиночестве. Однако на свадьбе одной из клиенток героиня знакомится с братом жениха, затем на горизонте появляется и ее бывший парень. Фильм с заметными зарубежными актерами занял 15 место в топ-20 наиболее успешных релизов и третье место в списке самых кассовых проектов лета. Таким образом, в топ-3 самых успешных картин лета лишь одна российская, кроме того все проекты-лидеры вышли в прокат в июне.

ОТ БОГАТЫРЕЙ ДО МЕДВЕДЕЙ

С 3 июля на большом экране можно было увидеть комедию «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой и Давой. На эту картину кинотеатры также изначально не делали никаких ставок. В итоге она заработала 329, 9 миллиона рублей, заняв 18-е место в числе 20 самых успешных релизов лета.

Очередная часть анимационной франшизы про богатырей с Алешей Поповичем, Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем, мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига-2», вышедший 12 июня, освоил 221,2 миллиона рублей.

Если от многих картин кинотеатры не ожидали внушительных сборов, то «Плагиатор» с Романом Евдокимовым, согласно прогнозам, должен был стать одной из самых кассовых новинок лета. Однако что-то пошло не так, и фильм к 29 августа заработал лишь 168,5 миллиона рублей.

«Фильм ушел куда-то в мелодраму, в реминисценции по прошлому. В нем очень много сюжетных повторов, потому что, перемещаясь во времени, наверное, каждый блок сцен надо давать с каким-то интересным сюжетным твистом, а тут попытка повторить успех и эмоцию «Назад в будущее» – однозначно не удалась. Народной комедией «Плагиатор» не стал. Его нельзя сравнить с комедийными, угарными «Горько!» и «Самый лучший день», где действительно градус этого драйва зашкаливал. Тут этого не получилось», - заявлял НСН Исаев.

Супергеройское фэнтези Карена Оганесяна «Соловей против Муромца» вышло в прокат в конце мая, но показы продолжались и летом. По итогу картина заработала 160,2 миллиона рублей. Касса семейного фильма «Артек. Сквозь столетия» с Михаилом Галустяном составила и того меньше, всего 147,9 миллиона рублей.

Боди-хоррора Майкла Шенкса «Одно целое», доступный в России на большом экране с 31 июля, заработал к 29 августа 146,2 миллиона рублей. В центре сюжета картины, впервые представленной на фестивале «Сандэнс», супружеская пара, переживающая кризис в отношениях. При этом герои сталкиваются с пугающей метафорой эмоциональной зависимости: их тела начинают буквально сливаться в единый организм. Главные роли в картине исполнили Дэйв Франко и Элисон Бри.

Несмотря на общий интерес российского зрителям к проектам этого жанра, фильм не смог показать внушительную кассу и потягаться с «Субстанцией», которая в 2024 показала один из фееричных результатов. Впрочем, в индустрии сомнения в возможности повторить успех фильма с Деми Мур высказывали уже после первого прокатного уикенда, в котором фильм освоил лишь 38,7 миллиона рублей.

«Надо понимать, что "Субстанция" стала неким фурором в жанре боди-хоррора, расширив его аудиторию. Надо понимать, что "Субстанция" стартовала достаточно средне и потом расходилась, увеличивала свои показатели благодаря потрясающему "сарафанному радио". Будет ли такое у "Одного целого" - большие сомнения. Чтобы второй раз повторить такой фееричный результат, фильм должен быть фееричным, ярким и новаторским, что должно много факторов сложится», - заметил член совета АВК Исаев.

Семейная комедия «Мой папа – медведь» с Романом Курцыным и одной из «Новых папиных дочек» Евой Смирновой, также стартовавшая в кино с 31 июля, освоила к 29 августа кассу в 124,9 миллиона рублей. Сюжет картины Максима Максимова невольно отсылает и к «Маше и медведю», и к «Братцу медвежонку». Это история 11-летней Маши, которую отец берет на выходные в небольшой домик в лесу в воспитательных целях. Однако внезапно герой превращается в настоящего медведя, и девочке предстоит вернуть отцу человеческий облик.

ТЕНЕВЫЕ ЦИФРЫ

Если в России лето традиционно является не самым удачным временем для кино, то в США в эти даты, напротив, регулярно выходит что-то кассовое. В последние годы российский зритель может увидеть эти фильмы лишь в теневом прокате, и оценивать точную кассу таких релизов затруднительно, поскольку никаких официальных данных нет. Как правило, при анализе учитываются суммированные данные ЕАИС Фонда кино по сборам короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках предсеансового обслуживания.

Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», самым кассовым фильмом в теневом прокате стала игровая адаптация «Лило и Стич» от Disney. Картина, представленная в кинотеатрах в конце мая, заработала в России 218,3 миллиона рублей, а с учетом СНГ – 562,4 миллиона рублей. Подобный результат соответствует мировому тренду, фильм также стал первым голливудским проектом 2025 года, освоившим миллиард долларов в мировом прокате. Ремейк известного мультфильма стал четвертым проектом студии Disney с кассой в миллиард долларов за последние 13 месяцев, наряду с «Дедпулом и Росомахой», «Головоломкой 2» и «Моаной 2».

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН допускал, что успеху релиза способствовала нацеленность на семейную аудиторию, бренд, известный во всем мире, а также достойный уровень воплощения.

«В сравнении с "Белоснежкой", на которую никто не шел, а "сарафанное радио" было ужасное, здесь картина диаметрально противоположная. Нечасто Disney может порадоваться таким успехам, последние их экранизации ремейков не так, чтобы выстреливали. Думаю, студия рассчитывала, что все ремейки классических картин будут выстреливать, но получилось иначе», - пояснил он.

Вторым самым успешным теневым результатом в России стала касса картины «Фантастическая четверка: Первые шаги». Новая экранизация знаменитой серии комиксов Marvel Comics с Педро Паскалем, Ванессой Кирби, Эбоном Мосс-Бакраком и Джозефом Куинном собрала в российских кинотеатрах 209,2 миллиона рублей, или 328,8 миллиона рублей с учетом СНГ. Третья строчка также за супергероикой, на ней разместился «Супермен» Джеймса Ганна со сборами в 151,6 миллиона рублей. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», это результат проката с 17 по 27 июля.

Помимо «Лило и Стич» летом в рамках предсеансового обслуживания в некоторых кинотеатрах можно было увидеть еще один игровой ремейк. Фильм «Как приручить дракона» в России заработал немногим больше 114 миллионов рублей. Зрителям в странах СНГ картина пришлась по душе куда больше, поэтому общие сборы составили целых 491,9 миллиона рублей, что почти сопоставимо с ремейком Disney.

Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом, сорвавший овации в Каннах, также выходил в рамках теневого проката. При этом информации о сборах только в России нет, с учетом СНГ они составили 112,3 миллиона рублей за четыре недели проката (с 22 мая по 15 июня), что формально позволяет поставить релиз на пятое место среди прочих проектов предсеансового обслуживания.

В шаге от пятерки лидеров и с большим денежным отрывом осталась картина F1 с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм об автогонщике Сонни Хэйсе, который покинул «Формулу-1» после тяжелой аварии, но спустя годы вернулся в качестве наставника молодого спортсмена Джошуа Пирса, стала самой кассовой спортивной лентой в истории и принесла актеру наибольшие сборы за всю его карьеру. Российский зритель увидел ее в конце июня, касса проекта, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составила всего 47,5 миллиона рублей, либо же 359 миллиона рублей с учетом СНГ.