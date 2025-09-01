Россияне назвали самого умного героя отечественной анимации. Исследование Rambler&Co

В тройку также вошли кот Матроскин из «Простоквашино» и Петя из «Приключения Пети и Волка»

Интернет-пользователи признали Удава из мультфильма «38 попугаев» самым умным персонажем во вселенной героев «Союзмультфильма» – так ответили 26% участников специального опроса, проведенного медиахолдингом Rambler&Co совместно со специалистами киностудии в преддверии Дня знаний. На второй позиции – кот Матроскин (25%), на третьей – Петя из «Приключения Пети и Волка» (13%).

Исследование проходило с 21 по 28 августа, в нём приняли участие около 45 тыс. человек. Респонденты отмечали, что хотели бы перенять у Удава спокойствие и мудрость (34%), а у кота Матроскина – практичность и хозяйственность (23%).

На вопрос «Чему больше всего научили вас мультфильмы?» ответы распределились так: различать добро и зло на понятных примерах – 32%; ценить дружбу и взаимовыручку – 20%; учиться находчивости и чувству юмора в сложных ситуациях – 16%.

Говоря о качествах идеального мультгероя, опрошенные чаще выделяли доброту (способность сопереживать и помогать) – 26%; ум (смекалка, любознательность, нестандартное мышление) – 14%; честность и порядочность – 20%.

Ностальгируя по школьным годам, участники опроса признались, что чаще всего пересматривали «Ну, погоди!» – об этом сообщили 59%.

Также респонденты порассуждали о месте мультфильмов в школе. Мнения разделились: 30% согласились с тем, что их можно интегрировать в учебный процесс – «это готовые уроки доброты, морали и дружбы»; в то же время 34% считают, что показывать мультфильмы лучше во внеурочное время (на продлёнке, праздниках) как элемент досуга и культурного просвещения.