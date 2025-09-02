Стало известно место проведения премьеры «Блокадной юстиции. Адвокаты»

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в Музее Победы состоится премьерный показ документально-исторического фильма «Блокадная юстиция. Адвокаты». Фильм создан к 80-летию Великой Победы и стал результатом большой исследовательской работы с архивами, музеями и воспоминаниями семей защитников Ленинграда.

© Вечерняя Москва

— Фильм посвящен работе адвокатов в годы блокады Ленинграда и основан на реальных документах, свидетельствах и воспоминаниях очевидцев. В ленту вошли комментарии государственных и общественных деятелей, представителей российской адвокатуры, историков. Кинолента стала первой частью планируемой трилогии о работе адвокатов, судей и прокуроров в период Великой Отечественной войны, — рассказали организаторы.

Автором картины выступил почетный адвокат Московской области, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Игорь Бушманов.

Премьерный показ 8 сентября также пройдет в историческом кинозале Санкт-Петербургского филиала Российской правовой Академии Минюста России. А с 9 по 16 сентября показы состоятся в музеях десятков регионов нашей страны в рамках международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

Начало — в 18:30.