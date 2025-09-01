Все, что нужно знать о сериале «Лихие. Глава 2»

Что известно о сериале «Лихие. Глава 2»? Дата выхода второго сезона, сюжет, актеры и роли
В 2024 году вышел первый сезон российского сериала «Лихие», который, как можно догадаться из названия, рассказывает о жизни в 90-х годах. Премьера второй части сериала запланирована на 2025 год. Новые серии продолжает историю семьи киллеров из Хабаровского края. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале «Лихие. Глава 2»: дата выхода, трейлер, актеры, сюжет и другие подробности.
Сериал «Лихие. Глава 2»: главное о сериале
- Страна: Россия
- Жанр: криминал, драма
- Режиссер: Юрий Быков
- Продюсеры: Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало
- Сценарист: Олег Маловичко
- Дата выхода первого сезона: 24 октября 2024 года
- Количество эпизодов: 8 (первый сезон)
- Продолжительность серии: 48 минут
- В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина, Полина Максимова
- Рейтинг IMDb: 6,7
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3
Сериал основан на реальных событиях — преступлениях, совершенных ОПГ «Общак», которая орудовала в 90-х на Дальнем Востоке.
В основу сюжета легли воспоминания Евгения Демина, который в подростковом возрасте был вовлечен в деятельность организованной преступной группировки (ОПГ). Сперва подросток помогал своему отцу утилизировать одежду и готовить машины к уничтожению, но позже стал получать более серьезные задачи.
Дата выхода
С самого начала создатели сериала «Лихие» планировали рассказать историю в 16 эпизодах. В итоге было решено разделить их на два сезона по восемь серий. Поэтому информация о том, что сериал «Лихие» получит второй сезон, появилась еще до премьеры финального эпизода первой части.
В августе 2025-го онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что премьера второй главы «Лихих» состоится 11 сентября.
График выхода серий второго сезона сериала «Лихие»
- 1 серия — 11 сентября 2025
- 2 серия — 18 сентября 2025
- 3 серия — 25 сентября 2025
- 4 серия — 2 октября 2025
- 5 серия — 9 октября 2025
- 6 серия — 16 октября 2025
- 7 серия — 23 октября 2025
- 8 серия — 30 октября 2025
Трейлер второго сезона
Первый тизер второго сезона «Лихих» вышел в начале мая.
Спустя несколько недель стал доступен и первый трейлер продолжения.
Сюжет
Первый сезон
Главный герой сериала — егерь и опытный охотник на медведей Павел Лиховцев, который содержит пасеку в глухой тайге. Однако с наступлением голодных 90-х он больше не может прокормить жену и двух детей честным трудом.
Пытаясь найти выход из ситуации, семья перебирается в Хабаровск, где старый друг Юра Краб обещает Павлу работу водителем в коммерческой фирме. Позже выясняется, что Краб состоит в преступной группировке, и возить Павлу придется не грузы, а криминальных авторитетов.
Так Лиховцев становится частью криминального мира и постепенно превращается в опытного киллера. Как и раньше в тайге, бывшему егерю помогает его старший сын — 12-летний Женя.
Действие происходит параллельно в двух временных линиях: в 1990-х, когда юный Женя помогает отцу в его преступных делах, и в наши дни, когда взрослый Женя выходит из тюрьмы по УДО и похищает собственного сына.
Чем закончился 1-й сезон сериала «Лихие»?
Восьмая серия сериала начинается с того, что Павел Лиховцев выполняет заказ Юры Краба — ликвидирует чиновника Валиева. Причина расправы — нефтяной завод, который оказался под его контролем вопреки желанию Джема (Евгения Васина, главы ОПГ «Общак»).
Могилу Валиева посещает его сын Ильяс, который приказывает эксгумировать тело, кремировать его и развеять прах в «неподобающем месте». Покидая кладбище, Ильяс отвечает на звонок Краба и договаривается встретиться с ним лично.
Жену повзрослевшего Жени, Лизу, похищает майор Зозуляк, который давно охотится за семьей киллеров. Так он вынуждает его признаться в совершенных с отцом преступлениях.
В наши дни пожизненно осужденный Павел Лиховцев получает записку от Жени. В ней мужчина сообщает, что добрался до укрытия в Хабаровске вместе с сыном Пашей, которого он похитил у Лизы после условно-досрочного освобождения. После этого Павел признается в преступлениях, утверждая, что работал в одиночку.
Тем временем Женя обещает Паше, что скоро они будут жить втроем, вместе с его дедушкой. Параллельно он учит мальчика стрелять. Затем Паша целится из ружья в отца, звучит выстрел. Мальчик убегает в лес.
Тем временем мать Паши Лиза продолжает искать сына, точно зная, кто именно его похитил. А Паша, пытаясь выбраться из леса через реку, встречает медведя.
Второй сезона
На данный момент неизвестно, о чем именно расскажут в продолжении «Лихих». Однако финал первого сезона, а также кадры из трейлера и тизера намекают, что Павел Лиховцев может попытаться сбежать из тюрьмы, чтобы воссоединиться с сыном и внуком.
Также ожидается, что зрители узнают судьбу Паши после встречи с медведем. При этом уже сейчас известно, что и мальчик, и его отец выживут: Женя продолжит насильно учить сына своему делу.
Актеры второго сезона
Так как изначально все 16 серий сериала должны были выйти в рамках одного сезона, в продолжении можно будет увидеть тех же актеров, что и в первых сериях «Лихих».
К ролям главных героев вернутся:
- Артем Быстров («Скажи ей»; «Точка опоры», «Чебурашка») — Павел Лиховцев;
- Савелий Кудряшов («Семейный переполох», «Хоккейные папы», «Калашников») — Женя в детстве;
- Егор Кенжаметов («Оффлайн», «Заключение», «АльфаРомео») — Женя в молодости;
- Евгений Ткачук («Повелитель ветра», «Праведник», «Казнь») — взрослый Женя;
- Елена Николаева («Знакомство родителей», «Девочка», «Лед 3») — Лена;
- Глеб Кулаков («Хрустальный», «Я знаю, кто тебя убил», «Фитнес») — Вася в детстве;
- Максим Карушев («Триггер», «Хрустальный», «Танго на осколках») — Вася в юности;
- Александра Бабаскина («Когда спадет пелена», «Триггер», «Любопытная Варвара») — Лиза в детстве;
- Анна Завтур («Капкан на судью», «Разрешите обратиться», «Цикады») — Лиза в юности;
- Полина Максимова («257 причин, чтобы жить», «Открытый брак», «Обратный отсчет») — взрослая Лиза;
- Филипп Янковский («Зеркало», «Афганский излом», «Статский советник») — Тунгус;
- Александр Голубев («Десять дней до весны», «ГДР», «Братья Карамазовы») — Юра Краб;
- Вадим Филипченков («Скорая помощь 7», «Операция "Неман"», «Адмирал Кузнецов») — Паша, сын Жени и Лизы.
Интересные факты
- По сериалу «Лихие» в июне 2025 года вышел одноименный роман. Его авторами стали Олег Маловичко и Татьяна Загдай.
- На фоне успеха «Лихих» выпустили документальный фильм, который рассказывает о формировании ОПГ «Общак» — одной из крупнейших в мире преступных группировок.
- Режиссер сериала Юрий Быков получит роль в продолжении.