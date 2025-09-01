Что известно о сериале «Лихие. Глава 2»? Дата выхода второго сезона, сюжет, актеры и роли

В 2024 году вышел первый сезон российского сериала «Лихие», который, как можно догадаться из названия, рассказывает о жизни в 90-х годах. Премьера второй части сериала запланирована на 2025 год. Новые серии продолжает историю семьи киллеров из Хабаровского края. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале «Лихие. Глава 2»: дата выхода, трейлер, актеры, сюжет и другие подробности.

Все, что нужно знать о сериале «Лихие. Глава 2»
Сериал «Лихие. Глава 2»: главное о сериале

  • Страна: Россия
  • Жанр: криминал, драма
  • Режиссер: Юрий Быков
  • Продюсеры: Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало
  • Сценарист: Олег Маловичко
  • Дата выхода первого сезона: 24 октября 2024 года
  • Количество эпизодов: 8 (первый сезон)
  • Продолжительность серии: 48 минут
  • В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина, Полина Максимова
  • Рейтинг IMDb: 6,7
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Сериал основан на реальных событиях — преступлениях, совершенных ОПГ «Общак», которая орудовала в 90-х на Дальнем Востоке.

В основу сюжета легли воспоминания Евгения Демина, который в подростковом возрасте был вовлечен в деятельность организованной преступной группировки (ОПГ). Сперва подросток помогал своему отцу утилизировать одежду и готовить машины к уничтожению, но позже стал получать более серьезные задачи.

Дата выхода

С самого начала создатели сериала «Лихие» планировали рассказать историю в 16 эпизодах. В итоге было решено разделить их на два сезона по восемь серий. Поэтому информация о том, что сериал «Лихие» получит второй сезон, появилась еще до премьеры финального эпизода первой части.

В августе 2025-го онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что премьера второй главы «Лихих» состоится 11 сентября.

График выхода серий второго сезона сериала «Лихие»

  • 1 серия — 11 сентября 2025
  • 2 серия — 18 сентября 2025
  • 3 серия — 25 сентября 2025
  • 4 серия — 2 октября 2025
  • 5 серия — 9 октября 2025
  • 6 серия — 16 октября 2025
  • 7 серия — 23 октября 2025
  • 8 серия — 30 октября 2025

Трейлер второго сезона

Первый тизер второго сезона «Лихих» вышел в начале мая.

Спустя несколько недель стал доступен и первый трейлер продолжения.

Сюжет

Первый сезон

Главный герой сериала — егерь и опытный охотник на медведей Павел Лиховцев, который содержит пасеку в глухой тайге. Однако с наступлением голодных 90-х он больше не может прокормить жену и двух детей честным трудом.

Пытаясь найти выход из ситуации, семья перебирается в Хабаровск, где старый друг Юра Краб обещает Павлу работу водителем в коммерческой фирме. Позже выясняется, что Краб состоит в преступной группировке, и возить Павлу придется не грузы, а криминальных авторитетов.

Так Лиховцев становится частью криминального мира и постепенно превращается в опытного киллера. Как и раньше в тайге, бывшему егерю помогает его старший сын — 12-летний Женя.

Действие происходит параллельно в двух временных линиях: в 1990-х, когда юный Женя помогает отцу в его преступных делах, и в наши дни, когда взрослый Женя выходит из тюрьмы по УДО и похищает собственного сына.

Чем закончился 1-й сезон сериала «Лихие»?

Восьмая серия сериала начинается с того, что Павел Лиховцев выполняет заказ Юры Краба — ликвидирует чиновника Валиева. Причина расправы — нефтяной завод, который оказался под его контролем вопреки желанию Джема (Евгения Васина, главы ОПГ «Общак»).

Могилу Валиева посещает его сын Ильяс, который приказывает эксгумировать тело, кремировать его и развеять прах в «неподобающем месте». Покидая кладбище, Ильяс отвечает на звонок Краба и договаривается встретиться с ним лично.

Жену повзрослевшего Жени, Лизу, похищает майор Зозуляк, который давно охотится за семьей киллеров. Так он вынуждает его признаться в совершенных с отцом преступлениях.

В наши дни пожизненно осужденный Павел Лиховцев получает записку от Жени. В ней мужчина сообщает, что добрался до укрытия в Хабаровске вместе с сыном Пашей, которого он похитил у Лизы после условно-досрочного освобождения. После этого Павел признается в преступлениях, утверждая, что работал в одиночку.

Тем временем Женя обещает Паше, что скоро они будут жить втроем, вместе с его дедушкой. Параллельно он учит мальчика стрелять. Затем Паша целится из ружья в отца, звучит выстрел. Мальчик убегает в лес.

Тем временем мать Паши Лиза продолжает искать сына, точно зная, кто именно его похитил. А Паша, пытаясь выбраться из леса через реку, встречает медведя.

Второй сезона

На данный момент неизвестно, о чем именно расскажут в продолжении «Лихих». Однако финал первого сезона, а также кадры из трейлера и тизера намекают, что Павел Лиховцев может попытаться сбежать из тюрьмы, чтобы воссоединиться с сыном и внуком.

Также ожидается, что зрители узнают судьбу Паши после встречи с медведем. При этом уже сейчас известно, что и мальчик, и его отец выживут: Женя продолжит насильно учить сына своему делу.

Актеры второго сезона

Так как изначально все 16 серий сериала должны были выйти в рамках одного сезона, в продолжении можно будет увидеть тех же актеров, что и в первых сериях «Лихих».

К ролям главных героев вернутся:

  • Артем Быстров («Скажи ей»; «Точка опоры», «Чебурашка») — Павел Лиховцев;
  • Савелий Кудряшов («Семейный переполох», «Хоккейные папы», «Калашников») — Женя в детстве;
  • Егор Кенжаметов («Оффлайн», «Заключение», «АльфаРомео») — Женя в молодости;
  • Евгений Ткачук («Повелитель ветра», «Праведник», «Казнь») — взрослый Женя;
  • Елена Николаева («Знакомство родителей», «Девочка», «Лед 3») — Лена;
  • Глеб Кулаков («Хрустальный», «Я знаю, кто тебя убил», «Фитнес») — Вася в детстве;
  • Максим Карушев («Триггер», «Хрустальный», «Танго на осколках») — Вася в юности;
  • Александра Бабаскина («Когда спадет пелена», «Триггер», «Любопытная Варвара») — Лиза в детстве;
  • Анна Завтур («Капкан на судью», «Разрешите обратиться», «Цикады») — Лиза в юности;
  • Полина Максимова («257 причин, чтобы жить», «Открытый брак», «Обратный отсчет») — взрослая Лиза;
  • Филипп Янковский («Зеркало», «Афганский излом», «Статский советник») — Тунгус;
  • Александр Голубев («Десять дней до весны», «ГДР», «Братья Карамазовы») — Юра Краб;
  • Вадим Филипченков («Скорая помощь 7», «Операция "Неман"», «Адмирал Кузнецов») — Паша, сын Жени и Лизы.

Интересные факты

  • По сериалу «Лихие» в июне 2025 года вышел одноименный роман. Его авторами стали Олег Маловичко и Татьяна Загдай.
  • На фоне успеха «Лихих» выпустили документальный фильм, который рассказывает о формировании ОПГ «Общак» — одной из крупнейших в мире преступных группировок.
  • Режиссер сериала Юрий Быков получит роль в продолжении.