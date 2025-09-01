Все, что нужно знать о сериале «Лихие. Глава 2»

В 2024 году вышел первый сезон российского сериала «Лихие», который, как можно догадаться из названия, рассказывает о жизни в 90-х годах. Премьера второй части сериала запланирована на 2025 год. Новые серии продолжает историю семьи киллеров из Хабаровского края. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале «Лихие. Глава 2»: дата выхода, трейлер, актеры, сюжет и другие подробности.

Сериал «Лихие. Глава 2»: главное о сериале

Страна: Россия

Россия Жанр: криминал, драма

криминал, драма Режиссер: Юрий Быков

Юрий Быков Продюсеры: Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало

Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало Сценарист: Олег Маловичко

Олег Маловичко Дата выхода первого сезона: 24 октября 2024 года

24 октября 2024 года Количество эпизодов: 8 (первый сезон)

8 (первый сезон) Продолжительность серии: 48 минут

48 минут В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина, Полина Максимова

Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина, Полина Максимова Рейтинг IMDb: 6,7

6,7 Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3

Сериал основан на реальных событиях — преступлениях, совершенных ОПГ «Общак», которая орудовала в 90-х на Дальнем Востоке.

В основу сюжета легли воспоминания Евгения Демина, который в подростковом возрасте был вовлечен в деятельность организованной преступной группировки (ОПГ). Сперва подросток помогал своему отцу утилизировать одежду и готовить машины к уничтожению, но позже стал получать более серьезные задачи.

Дата выхода

С самого начала создатели сериала «Лихие» планировали рассказать историю в 16 эпизодах. В итоге было решено разделить их на два сезона по восемь серий. Поэтому информация о том, что сериал «Лихие» получит второй сезон, появилась еще до премьеры финального эпизода первой части.

В августе 2025-го онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что премьера второй главы «Лихих» состоится 11 сентября.

График выхода серий второго сезона сериала «Лихие»

1 серия — 11 сентября 2025

2 серия — 18 сентября 2025

3 серия — 25 сентября 2025

4 серия — 2 октября 2025

5 серия — 9 октября 2025

6 серия — 16 октября 2025

7 серия — 23 октября 2025

8 серия — 30 октября 2025

Трейлер второго сезона

Первый тизер второго сезона «Лихих» вышел в начале мая.

Спустя несколько недель стал доступен и первый трейлер продолжения.

Сюжет

Первый сезон

Главный герой сериала — егерь и опытный охотник на медведей Павел Лиховцев, который содержит пасеку в глухой тайге. Однако с наступлением голодных 90-х он больше не может прокормить жену и двух детей честным трудом.

Пытаясь найти выход из ситуации, семья перебирается в Хабаровск, где старый друг Юра Краб обещает Павлу работу водителем в коммерческой фирме. Позже выясняется, что Краб состоит в преступной группировке, и возить Павлу придется не грузы, а криминальных авторитетов.

Так Лиховцев становится частью криминального мира и постепенно превращается в опытного киллера. Как и раньше в тайге, бывшему егерю помогает его старший сын — 12-летний Женя.

Действие происходит параллельно в двух временных линиях: в 1990-х, когда юный Женя помогает отцу в его преступных делах, и в наши дни, когда взрослый Женя выходит из тюрьмы по УДО и похищает собственного сына.

Чем закончился 1-й сезон сериала «Лихие»?

Восьмая серия сериала начинается с того, что Павел Лиховцев выполняет заказ Юры Краба — ликвидирует чиновника Валиева. Причина расправы — нефтяной завод, который оказался под его контролем вопреки желанию Джема (Евгения Васина, главы ОПГ «Общак»).

Могилу Валиева посещает его сын Ильяс, который приказывает эксгумировать тело, кремировать его и развеять прах в «неподобающем месте». Покидая кладбище, Ильяс отвечает на звонок Краба и договаривается встретиться с ним лично.

Жену повзрослевшего Жени, Лизу, похищает майор Зозуляк, который давно охотится за семьей киллеров. Так он вынуждает его признаться в совершенных с отцом преступлениях.

В наши дни пожизненно осужденный Павел Лиховцев получает записку от Жени. В ней мужчина сообщает, что добрался до укрытия в Хабаровске вместе с сыном Пашей, которого он похитил у Лизы после условно-досрочного освобождения. После этого Павел признается в преступлениях, утверждая, что работал в одиночку.

Тем временем Женя обещает Паше, что скоро они будут жить втроем, вместе с его дедушкой. Параллельно он учит мальчика стрелять. Затем Паша целится из ружья в отца, звучит выстрел. Мальчик убегает в лес.

Тем временем мать Паши Лиза продолжает искать сына, точно зная, кто именно его похитил. А Паша, пытаясь выбраться из леса через реку, встречает медведя.

Второй сезона

На данный момент неизвестно, о чем именно расскажут в продолжении «Лихих». Однако финал первого сезона, а также кадры из трейлера и тизера намекают, что Павел Лиховцев может попытаться сбежать из тюрьмы, чтобы воссоединиться с сыном и внуком.

Также ожидается, что зрители узнают судьбу Паши после встречи с медведем. При этом уже сейчас известно, что и мальчик, и его отец выживут: Женя продолжит насильно учить сына своему делу.

Актеры второго сезона

Так как изначально все 16 серий сериала должны были выйти в рамках одного сезона, в продолжении можно будет увидеть тех же актеров, что и в первых сериях «Лихих».

К ролям главных героев вернутся:

Артем Быстров («Скажи ей»; «Точка опоры», «Чебурашка») — Павел Лиховцев;

Савелий Кудряшов («Семейный переполох», «Хоккейные папы», «Калашников») — Женя в детстве;

Егор Кенжаметов («Оффлайн», «Заключение», «АльфаРомео») — Женя в молодости;

Евгений Ткачук («Повелитель ветра», «Праведник», «Казнь») — взрослый Женя;

Елена Николаева («Знакомство родителей», «Девочка», «Лед 3») — Лена;

Глеб Кулаков («Хрустальный», «Я знаю, кто тебя убил», «Фитнес») — Вася в детстве;

Максим Карушев («Триггер», «Хрустальный», «Танго на осколках») — Вася в юности;

Александра Бабаскина («Когда спадет пелена», «Триггер», «Любопытная Варвара») — Лиза в детстве;

Анна Завтур («Капкан на судью», «Разрешите обратиться», «Цикады») — Лиза в юности;

Полина Максимова («257 причин, чтобы жить», «Открытый брак», «Обратный отсчет») — взрослая Лиза;

Филипп Янковский («Зеркало», «Афганский излом», «Статский советник») — Тунгус;

Александр Голубев («Десять дней до весны», «ГДР», «Братья Карамазовы») — Юра Краб;

Вадим Филипченков («Скорая помощь 7», «Операция "Неман"», «Адмирал Кузнецов») — Паша, сын Жени и Лизы.

