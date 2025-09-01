Что известно о третьем сезоне «Магической битвы»

Третий сезон «Магической битвы», 2025 год: что известно о продолжении самого популярного аниме-сериала в истории
В 2024 году фэнтезийная «Магическая битва» стала самым просматриваемым аниме в истории. За год до этого шоу о юных магах, сражающихся с жуткими монстрами, возглавило рейтинг самых востребованных сериалов — ему удалось обогнать таких мастодонтов, как «Одни из нас» и «Ведьмак». Новую часть аниме анонсировали еще в 2023 году, однако детали продолжения до сих пор держатся в секрете. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» и какая сюжетная арка одноименной манги ляжет в его основу.
Главное об аниме
- Страна: Япония
- Оригинальное название: Jujutsu Kaisen
- Жанр: сёнен, приключенческий боевик, ужасы, фэнтези
- Годы выхода: с 2020 года по настоящее время
- Дата выхода 3-го сезона: неизвестно
- Студия: MAPPA
- Сценаристы: Хироси Сэко, Гэгэ Акутами
- Количество серий: 48 (2 сезона)
- Длительность одной серии: 20-25 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.5
- Где смотреть: онлайн-кинотеатр Crunchyroll
- Основа: одноименная манга Гэгэ Акутами
Дата выхода
О том, что у аниме «Магическая битва» будет продолжение, заговорили сразу после финала второго сезона. Неудивительно, ведь последняя серия, вышедшая 28 декабря 2023 года, буквально завершилась трейлером-анонсом. Правда, в нем не раскрыли ни основные сюжетные детали, ни точную дату выхода новой части истории.
Наконец, в августе 2025-го студия MAPPA и анимационная компания TOHO Animation сообщили, когда фанатам ждать продолжения. Третий сезон «Магической битвы» выйдет в январе 2026 года.
В продолжении аниме будет 23 (как во втором сезоне) или 24 (как в первом сезоне) эпизода длительностью около 25 минут. Расписание выхода серий пока держится в секрете — скорее всего, они будут появляться раз в неделю.
В Японии сериал транслируют телеканалы TBS и MBS. За ее пределами «Магическую битву» можно посмотреть в американском онлайн-кинотеатре Crunchyroll (сервис не работает на территории России).
Два дебютных эпизода третьего сезона покажут в кинотеатрах Японии 7 ноября 2025-го, а позже — в других странах. Показы пройдут вместе с повтором полнометражного фильма «Магическая битва 0» и специальной склейки с аркой «Инцидент в Сибуе». Завезут ли новинку в Россию, пока неизвестно.
Трейлер
Вместе с анонсом даты продолжения создатели «Магической битвы» показали и трейлер третьего сезона.
Сюжет
В фантастическом мире «Магической битвы» существуют монстры-проклятия, черпающие силы в негативных эмоциях людей. Чем больше люди боятся или ненавидят какое-то явление или существо, тем сильнее связанное с ним проклятие. Защитить обычных людей способны только избранные — маги, прошедшие обучение в специальных колледжах.
Главный герой аниме — ученик старших классов по имени Юдзи Итадори. Юдзи становится частью волшебного сообщества совершенно случайно: парень съедает отрубленный палец Короля Проклятий по имени Сукуна. Злобный дух проникает в тело Юдзи и наделяет свой человеческий сосуд магическими силами. Тем не менее Юдзи способен подавлять силу Сукуны, и монстр не подменяет его личность, зато может захватить контроль над телом в экстренные моменты — когда жизни мальчика угрожает серьезная опасность.
Чтобы справиться со своими новыми талантами и не дать Сукуне вырваться на свободу, Итадори начинает обучение в Токийском магическом колледже. Там он знакомится с добрым Мэгуми Фушигуро, дерзкой Кунисаки Нобарой и другими студентами, в том числе из Киото. Обучением подростков руководит Годжо Сатору (тот самый, который прибывает в 20:31) — один из величайших магов современности и личный наставник Юдзи.
Кстати, именно Годжо отстоял перед другими магами отсрочку казни Юдзи — изначально его собирались ликвидировать как сосуд Сукуны, но потом решили скормить юноше все пальцы чудовища и только после этого лишить его жизни, уничтожив таким образом и Короля Проклятий.
Однако в распоряжении магического колледжа есть лишь несколько пальцев. Поэтому на протяжении двух сезонов Юдзи и его друзья путешествуют по магическому миру и пытаются отыскать остальные.
В финале второго сезона маги сталкиваются со злым магом Кендзяку, который мечтает стереть людской род с лица Земли. Могущественное существо управляет бывшим одногруппником и лучшим другом Годжо Сатору — магом Гето Сугуру, владеющим искусством манипуляции проклятой энергии. Он запечатывает Годжо в тюремном царстве — проклятом объекте, способном удерживать кого и что угодно внутри небольшого куба.
Скорее всего, в основу третьего сезона «Магической битвы» ляжет сюжетная арка «Игра на выбывание» (также известна как «Смертельная миграция» или «Игра на выбраковку»).
События развернутся сразу после «Инцидента в Сибуе» — именно этой арке была посвящена большая половина второго сезона.
На этот раз Юдзи, Мэгуми и Юта будут участвовать в соревновании, которое устроит могущественный темный колдун Кендзяку. Чтобы выжить, участникам Королевской битвы придется нападать друг на друга и выполнять жесткие требования Кендзяку.
Продолжение получило подзаголовок Death Journey: Part 1. Пока неизвестно, будет ли третий сезон разделен на две части или же четвертый выйдет с подзаголовком Death Journey: Part 2.
Создатели и производство
За создание третьей части шоу отвечает студия MAPPA, подарившая зрителям «Атаку титанов» и «Человека-бензопилу».
В этом году выходит другое аниме от MAPPA — полнометражная экранизация «Человека-бензопилы». Возможно, именно из-за этого проекта затянулся выход новой «Магической битвы».
Кроме того, в мае 2025-го вышел полнометражный фильм «Магическая битва: Тайная проверка». В основу сюжета легла уже знакомая зрителям история: фильм лишь немного расширил филлерные арки под названием «Тайная проверка» и «Преждевременная смерть». Картина сконцентрировалась на событиях, которые показали в первых пяти сериях второго сезона, и рассказала о прошлом Годжо Сатору и его бывшего одноклассника Гето Сугуру.
На чем основано аниме
В основу аниме «Магическая битва» легла одноименная манга Гэгэ Акутами — ее первая часть вышла в марте 2018 года. Через полтора года произведением Акутами заинтересовалась американская компания Viz Media и начала издавать англоязычную версию манги.
Возможность официально почитать «Магическую битву» на русском языке появилась только в 2022-м. Манга сразу же стала настоящим бестселлером — ее годовые продажи в России превысили сто тысяч экземпляров. К 2024 году общий тираж «Магической битвы» превысил девяносто миллионов копий. Эта серия манги стала одной из самых продаваемых в истории.
Несмотря на большую популярность «Битвы» и ее экранизации, Гагэ Акутами принял решение завершить мангу — еще в 2023 году он говорил о том, что проект вскоре подойдет к концу.
В итоге последняя глава «Магической битвы» вышла 30 сентября 2024 года. История, выходившая на протяжении шести с половиной лет, растянулась на 271 часть.