Появился трейлер сказки с Александром Петровым «Горыныч»

Сегодня, 1 сентября, начались продажи на отечественную киносказку "Горыныч", которая выйдет в прокат 23 октября. По этому случаю опубликован новый ролик с милым дракончиком.

© скриншот из фильма «Горыныч»

Главный герой - старший лейтенант-подводник Алексей Алехин в исполнении Александра Петрова. По сюжету он попадает в подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир, где знакомится с оставшимся без мамы маленьким драконом, которого называет Горынычем. С этого момента начинаются их увлекательные и опасные приключения.

В ролях также: Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова, Нина Усатова, Александр Робак, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Дмитрий Куличков, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Данила Рассомахин и другие.

Режиссёр - Дмитрий Хонин, автор сценария - Александр Архипов.

Возрастной рейтинг - 6+.

Предыдущий трейлер - здесь.