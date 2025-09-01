Из фильма в сериал: Уорик Дэвис вернется к своей роли в «Гарри Поттере»

Из фильма в сериал: Уорик Дэвис вернётся к своей роли в «Гарри Поттере»
Несмотря на то, что до этого в касте сериала по «Гарри Поттеру» не было актёров из оригинальных фильмов, тенденция всё же изменится! Согласно информации The Hollywood Reporter, актёр Уорик Дэвис вернётся к роли профессора Филиуса Флитвика.
Вместе с этим объявили других актёров, которые будут играть персонажей в шоу
- Крэбб — Финн Стивенс;
- Гойл — Уильям Нэш;
- Дин Томас — Элайджа Ошин;
- Помона Стебль — Сирин Саба;
- Кутберт Биннс — Ричард Дерден;
- Мадам Помфри — Брид Бреннан;
- Крюкохват —Ли Гилл.
Актёрский состав следующий: Хагрида сыграет Ник Фрост, Гарри, Гермиону и Рона воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут соответственно. Актёра на роль Волан-де-Морта уже нашли, но раскрывать его не планируют до премьеры.
Первый сезон выйдет в 2027 году. По данным Redanian Intelligence, он завершится на моменте, когда Хагрид вместе с Роном, Гарри, Гермионой и другими детьми отправится в Хогвартс на лодках.