Вышел трейлер семейного мультфильма «Серафима»

Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер мультфильма «Серафима». Приключенческая комедия выйдет в кинотеатрах России уже 9 октября.

Видео доступно во VK-канале Каро Премьер. Права на видео принадлежат «Каро».

Лента расскажет историю озорника Феди, который переезжает из детского дома жить к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему историю преподобного Серафима Саровского и тайну святых мест его обители. Шмелев, дядя мальчика, нацелен разрушить эти места. Благодаря любви и дружбе храбрым ребятам удается отстоять и защитить память обители.

Главные роли в мультфильме озвучили Алиса Ефименко, Александр Запорожец и Антон Савенков. Режиссёром выступил Вадим Свешников («Яга и книга заклинаний»).