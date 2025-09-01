Опубликован трейлер семейной комедии «Мужские правила моего деда»

Кинокомпания «Наше кино» представила большой трейлер фильма «Мужские правила моего деда». Семейная комедия выйдет в кинотеатрах России уже 2 октября.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/babacbc43e01d53a871c4a9b2b5b7e7d"/>

Лента расскажет о Викторе Степановиче, деде советской закалки, который вместе со своим внуком отправляется в незабываемое путешествие, чтобы воспитать в нем настоящего мужчину.

Главные роли в проекте сыграли Роман Мадянов («По щучьему велению»), Максим Матузный («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Агата Муцениеце («Возмездие») и Глеб Бочков («Стрельцов»). Режиссёром выступил Павел Воронин («Ухожу красиво»).