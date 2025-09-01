Стартовал сериал «Виноград» с Павлом Прилучным

1 сентября состоялась премьера сериала «Виноград». Лирическая комедия с Павлом Прилучным уже стартовала в онлайн-кинотеатре Kion, для просмотра доступны два эпизода из шести.

Шоу рассказывает историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.

Вместе с Павлом Прилучным в сериале также сыграли Нино Нинидзе («Сергий против нечисти») и Софья Синицына («Мастер и Маргарита»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков («Нежность»).

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/4773dd997106cf4f79b8164a5929adf7"/>

