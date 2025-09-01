Какие сериалы стоит посмотреть в сентябре

В первой половине сентября в онлайн-кинотеатрах появятся легкие комедии, музыкальный сериал и вторая глава известного проекта Юрия Быкова.

Как и ожидали кинокритики, онлайн-кинотеатры приберегли на осень множество заметных проектов. Среди них, например, второй сезон «Лихих» от Юрия Быкова и музыкальный проект Жоры Крыжовникова по мотивам фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Также на сентябрь запланированы премьеры шоу, представленных летом 2025 года на фестивале сериалов «Пилот».

Малый экран предложит зрителям разнообразие – от трогательных комедий до экшна. Без документальных проектов в сентябре тоже не обойдется.

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ КОМЕДИИ

В День знаний состоялась премьера трех первых серий проекта «Олдскул», в котором Мария Аронова воплотила образ учительницы математики старой закалки. По сюжету героиня неожиданно для себя начинает работать в современной элитной школе. Это становится для нее шансом наладить отношения с единственной внучкой, которую она не видела несколько лет.

Режиссерами трогательной комедии выступили Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин (один из сценаристов сериала «Счастливы вместе»). Компанию Ароновой на большом экране составят Роман Маякин и Ефим Шифрин. Как отметил сам актер, в этом проекте он воплотил роль лузера, который находится в любовных, но комических отношениях с учителем математики.

«Лузер - тот, кто не может совладать с желаниями и возможностями их выполнить. Он все время срывается на лестнице, по которой карабкается: две ступеньки вверх, три назад. Конечно, я знаю этих людей очень хорошо, их очень много, особенно в нашей актерской профессии. У людей, которые в 50 лет хотят сыграть Ромео, закономерно ничего не выходит. Надо соизмерять свои возможности и желания», - пояснил он.

После премьеры эпизоды будут выходить по средам. Потому четвертая серия появится в онлайн-кинотеатрах Start и Premier уже 3 сентября.

Также 1 сентября состоялась премьера лирической комедии «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли. В центре сюжета история московского топ-менеджера Егора Антонова, который имеет крупную должность в корпорации благодаря успешному тестю, и теряет все после интрижки со стажеркой. Оставшись без семьи и друзей, герой неожиданно для себя становится собственником убыточных виноградников в Анапе. Теперь ему придется вернуться в родной город спустя 20 лет и начать все заново.

Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков (сериалы «Нежность-2», «Цербер» и фильм «Сектор Газа»). Помимо Прилучного в кадре можно будет увидеть Нино Нинидзе, Софью Синицыну, Сергея Газарова, Марину Зудину и Егора Корешкова.

Две первые серии уже доступны в онлайн-кинотеатре KION. В дальнейшем эпизоды будут выходить по пятницам, премьера третьей серии уже 5 сентября, а четвертая выйдет 12 сентября.

О МОСКВЕ С МУЗЫКОЙ

На 4 сентября намечена премьера сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Сюжет музыкальной мелодрамы перенесет зрителей в начало нулевых. Именно в этот момент в столицу переезжают три юные девушки – взбалмошная и мечтающая о муже-иностранце Маша, прилежная студентка медицинского Оля и молодая мама Ксюша. Их в сериале воплотили Мария Камова (Маш Милаш), Анастасия Талызина и Тина Стойилкович.

Через 20 лет судьба вновь предоставит повзрослевшим героиням, которых сыграют Валерия Астапова, Юлия Топольницкая и Марина Александрова, шанс на счастье. Также в проекте можно будет увидеть Ивана Янковского, Милоша Биковича, Федора Бондарчука. Камео в сериале исполнят Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора и Митя Фомин.

Режиссерами выступили Жора Крыжовников и Ольга Долматовская . По ее словам, в процессе работы над музыкальным фильмом по мотивам «Москва слезам не верит» режиссеры посмотрели множество американских мюзиклов 50-х, 40-х годов, что помогло по-новому открыть для себя этот жанр.

Особое место в сериале занимает музыка. В сериях можно будет услышать хиты нулевых, а также легендарные песни о Москве в новом современном прочтении.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО БЫКОВУ

Также в сентябре состоится премьера продолжения сериала Юрия Быкова «Лихие». Первые восемь эпизодов представили зрителям еще в 2024 году.

Режиссер изначально работал над историей из 16 серий, для показа их разделили на две части, и вот 11 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko выходят «Лихие. Глава 2». Продолжение заметно расширит географию истории, поскольку герои по ходу сюжета переезжают в Москву. Создатели проекта обещают насыщенный экшн и драму.

В продолжении к своим ролям вернутся Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Филипп Янковский и многие другие.

Помимо прочего к выходу второго сезона на Okko также запланирована премьера документального сериала «Общак. Главная ОПГ России».

Первые эпизоды документального проекта об одной из крупнейших преступных группировок, действовавших на Дальнем Востоке, показали в Москве еще в июне в рамках конкурсной программы Beat Film Festival. Как отмечал один из продюсеров сериала Владимир Тодоров, создатели стремились представить реальную историю без романтизации.

«В "Лихих" нет романтизации, у нас ее нет в помине, и они хорошо сочетаются. Получилась хтоневая быковская атмосфера, как и в художественном сериале», - пояснял он.

Творческая команда проекта также рассказывала, что некоторые герои документалки в начале не хотели принимать участие в съемках, однако многих подкупила возможность предостеречь новое поколение от былых ошибок 90-х, напоминает «Радиоточка НСН».