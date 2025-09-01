В России начинается онлайн-показ испанского сериала "Министерство времени"

Испанский сериал "Министерство времени" приглашает пройти через тайную дверь и остановить тех, кто пытается переписать историю. Сериал можно посмотреть на стриминговом сервисе viju с 1 сентября, а с 15 сентября стартует показ на телеканале viju+ Serial. В эфир по будням в 20:00 выходят по две серии каждый день.

Сюжет переносит зрителя в современный Мадрид. Здесь люди бегут на работу, даже не догадываясь, что рядом расположилась секретная правительственная организация. В "Министерстве времени" ищут тех, кто будет следить за дверью в прошлое. Среди агентов - представители разных эпох: санитар скорой помощи Хулиан, храбрый солдат XVI века Алонсо и студентка из XIX века Амелия. Этой троице предстоит путешествовать через столетия, решать проблемы вселенского масштаба и спасать историю страны.

"Министерство времени" играет с хронологией, при этом показывает встречи с реальными историческими личностями - от Веласкеса и Пикассо до королевы Изабеллы II и Наполеона Бонапарта.

В сериале сочетаются детектив, научная фантастика и драма. Первые серии вышли еще в 2015 году. Необычный сюжет настолько привлек зрителей, что "Министерство времени" продлили на четыре сезона. Создатели сериала - братья Пабло и Хавьер Оливарес - черпали вдохновение из романа Тима Пауэрса "Врата Анубиса" и фильма "Путешествие в машине времени". Их проект получил ряд наград, в том числе престижную национальную премию Premios Ondas в номинации "Лучший испанский телесериал".

Над эпизодами работали разные режиссеры: Марк Вихиль ("Визави"), Хорхе Дорадо ("Экстрасенс 2: Лабиринты разума"), Пако Пласа ("Око за око") и другие. В главных ролях - Родольфо Санчо ("Пластиковое море"), Аура Гарридо ("Тело") и Начо Фреснеда ("Изабелла").