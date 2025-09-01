Baza: посетители фестиваля "Чтивофест" не смогли попасть на выступление Минаева

Поклонники писателя, ведущего и сценариста Сергея Минаева купили билеты на его выступление, а попали на музыкальный концерт с другими исполнителями. Об этом они рассказали в беседе с Baza. Фестиваль "Чтивофест" прошел в Москве 30 августа. Минаев выступал с приглашенными спикерами в специальной зоне "Истории", и один из поклонников писателя потратил на билеты для себя и жены 13 тысяч рублей. В день фестиваля он узнал, что регистрация на мероприятие Минаева закрыта. Выяснилось, что для посещения выступления требовалась отдельная предварительная регистрация, о которой не знали несколько десятков человек. По их словам, на сайте-агрегаторе в момент покупки об этом не было никакой информации - она была размещена только в соцсетях фестиваля, а на сайте появилась после жалоб. Организаторы, продолжает канал, якобы объяснили необходимость регистрации ограниченным количеством мест и требованиями безопасности. При этом свободные места кончались очень быстро, утверждают покупатели. По билетам можно было попасть на концерт, в рамках которого выступали Ева Польна, Валерий Сюткин, Найк Борзов, "Город 312" и другие исполнители. Сейчас на сложности с регистрацией на мероприятие Минаева пожаловались около 30 пострадавших, они собираются подать жалобы в ФАС. Накануне в Казахстане заговорили об отмене концерта Backstreet Boys.