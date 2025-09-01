Названы самые ожидаемые кинопремьеры осени

Сразу несколько картин, представленных в кинотеатрах осенью, потенциально могут заработать в прокате миллиард рублей, заявил НСН Роман Исаев.

После летнего затишья кинотеатры ожидают, что осенние релизы привлекут множество зрителей в кинозалы, и исходя из анонсов действительно будет, на что посмотреть.

Осень подарит киноманам зрелищные зарубежные новинки. Любители глубокого кино тоже найдут в афише что-то для себя. Среди прочего к школьным каникулам на большой экран выйдет сразу нескольких громких фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию.

ОТ «АВГУСТА» ДО НОВОГО ВЗГЛЯДА НА СТОКЕРА

Первым в череде громких осенних новинок станет фильм Люка Бессона «Дракула». Как заявил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, новая киноадаптация одноименного романа Брэма Стокера с Калебом Лэндри Джонсом и Кристофом Вальцем удивит аудиторию.

«Это очередная версия о приключениях знаменитого и ужасного героя. Тем не менее, такого яркого игрового проекта давно не было, надеемся, он привлечет аудиторию, которая хочет видеть зарубежный качественный продакшн на больших экранах», - сказал он.

С 25 сентября на большом экране можно будет увидеть фильм «Август». Картина Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» первоначально носила название «Момент истины» и должна была выйти еще в марте 2025 года, однако релиз получил новую дату, на которой у него, к слову, не будет столь же масштабных конкурентов.

Среди актеров фильма Никита Кологривый, Сергей Безруков, Павел Табаков, а также Даниил Воробьев, Иван Колесников и многие другие. Кинотеатры рассчитывают, что узнаваемый сюжет и яркий актерский состав зазовут зрителей в кинотеатр. Поспособствует этому и «Первый канал», который принял участие в создании картины, и всегда поддерживает рекламой свои релизы.

ТРОЙНОЙ ОКТЯБРЬСКИЙ УДАР

Октябрь порадует сразу тремя заметными новинками для семейной аудитории, притом все релизы выйдут в одну дату – 23 октября. В осенние каникулы школьники и их родители смогут посмотреть «Горыныча» с Александром Петровым, «Алису в Стране Чудес» с Анной Пересильд и мультфильм «Финник 2». Как подчеркнул Исаев, картины являются главными локомотивами осеннего проката.

«К сожалению кинотеатров, это в очередной раз будет означать сражение трех больших релизов на одной дате и недобор в прокате всеми фильмами. Физически экранное время у кинотеатров ограничено, придется делить его между тремя фильмами. Продюсеры хотят выходить в каникулярные даты, до сих пор нет понимания, что кому-то надо уступить, дать больше воздуха своим коллегам, встать на другую дату, и при наличии качественного фильма иметь перспективу хороших сборов. Пока ситуация мясорубки на каникулярных датах продолжается. В следующем году есть шанс, что все изменится к лучшему», - заявил он.

Несмотря на повышенную конкуренцию в индустрии допускают, что приключенческое фэнтези «Алиса в Стране Чудес», в котором можно будет услышать песни из детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, наряду с «Горынычем» могут заработать в прокате больше миллиарда рублей.

От продолжения истории домового Финника ждут сборы в полмиллиарда рублей. Первый «Финник» выходил весной 2022 года и заработал 442,6 миллиона рублей. Как пояснял НСН президент Ассоциации анимационного кино, продюсер и основатель группы компаний «Рики» Илья Попов, охват аудитории при подобных сборах может соответствовать показателю игрового фильма-миллиардера.

«Любые анимационные проекты часто попадают на утреннее время показа, стоимость билета там значительно меньше. При схожем с игровыми проектами числе зрителей в зале, собрать такую же кассу гораздо сложнее, но это ни о чем не говорит. Все равно большая аудитория собирается, так что мы всегда смотрим на охваты», - отмечал он.

ВОДОЛАЗКИН И «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3»

Если в октябре кинотеатры рассчитывают на семейную аудиторию, то на ноябрь приготовили зрелищные проекты для взрослого зрителя. К примеру, с 13 ноября в официальный российском прокате появится «Иллюзия обмана 3».

Первая часть «Иллюзии обмана» вышла в 2013 году и заработала в мировом прокате 351 миллионов долларов. В России и СНГ сборы составили 680 миллионов рублей. Вторую картину представили в 2016 году, она принесла создателям 334 миллиона долларов сборов. В России, по данным ЕАИС Фонда кино, фильм заработал более миллиарда рублей. По словам Романа Исаева, не исключено, что и новая часть преодолеет эту планку.

«Это один из самых ожидаемых зарубежных проектов года. Франшиза уже влюбила в себя российского зрителя в силу качества драматургии и задумки, потрясающих актеров в ролях. Есть ожидание, что этот фильм может побороться за планку в миллиард рублей. Прокатчик "Атмосфера кино" – мощный и сильный игрок на рынке, который делает достойную рекламную кампанию подобным проектам», - рассказал собеседник НСН.

В новой части франшизы группы иллюзионистов «Четыре всадника» будет работать вместе с молодыми фокусниками. Режиссером ленты выступил Рубен Флейшер, известный зрителям по фильмам «Веном» и «Добро пожаловать в Зомбиленд». К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер и Морган Фриман.

Найдется в ноябре киноновинка и для любителей глубокого режиссерского российского кино. С 20 ноября в прокат выходит фильм Егора Кончаловского «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина.

По сюжету Иннокентий Платонов просыпается в 2026 году в секретной лаборатории после почти векового сна, в который его погрузили в ходе эксперимента по крионике. Герой ничего не помнит о прошлом, и ему предстоит найти свое место в новой реальности. Главную роль в картине исполнил Александр Горбатов, также в кадре можно будет увидеть Евгения Стычкина, Дарью Кукарских, Константина Хабенского и многих других.

«Для современного кинематографа, это достаточно редкая экранизации романа Водолазкина. Это очень самобытный литературный первоисточник, и мне кажется, получилась достойная картина под режиссурой Егора Кончаловского. С учетом яркой актерской составляющей это будет очень интересная картина для думающей, и серьезной аудитории. Таких проектов не было давно», - уточнил Исаев.

Ранее сообщалось, что самым кассовым фильмом лета стала комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, представленная в кинотеатрах еще 12 июня. За 2,5 месяца проката картина Владислава Богуша заработала 795,6 миллиона рублей, что позволило ей занять шестое место в топе релизов 2025 года, обогнав «Красный шелк» с Милошем Биковичем, напоминает «Радиоточка НСН».