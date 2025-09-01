Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» отметит свое пятилетие

К этой дате покажут лучшие образцы образцы классики легендарной киностудии и новый сезон документального проекта "Мосфильм. Золотой век".

Телеканал показывает классику золотой коллекции "Мосфильма": популярные фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", а также снятые на легендарной киностудии старейшие ленты "Весна", "Подкидыш", "Мечта", "Александр Невский". И, конечно, современное кино: "Дети понедельника", "Сестры", "Хитровка. Знак четырех" и множество других картин. Чаще остальных за пять лет в эфир выходил фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" - он был показан более 200 раз и, судя по рейтингам, вызывал большой интерес зрителей.

В эфир неоднократно выходил и один из самых первых шедевров киностудии - "Броненосец "Потемкин", который также привлек колоссальное внимание аудитории.

В рубрике "Воссозданные шедевры" зрители могут увидеть более 150 отреставрированных и оцифрованных легендарных лент киностудии.

"Идея о создании канала "Мосфильма", которая в свое время была предложена ВГТРК, полностью себя оправдала, - говорит генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. - За короткое время "Мосфильм. Золотая коллекция" стал очень популярным. Я не слежу за рейтингами, но даже по окружающим меня людям вижу, что его хорошо смотрят. Это значит, что он занял совершенно особенное место в эфирной сетке и оказался успешным во всех смыслах! Как в своей коммерческой составляющей, так и в части популяризации мосфильмовского кино, а это значит, наши картины живут! Зрители могут не только смотреть классику, но и открывать для себя имена незаслуженно забытых мастеров".

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" отметит юбилей в эфире специальными киномарафонами. Весь сентябрь с пятницы по воскресенье - тематические подборки шедевров "Мосфильма". Каждый марафон - это золотая коллекция подвигов, поцелуев, шуток, танцев, песен, цитат, признаний в любви, взглядов, погонь, а также коллекции победителей международных кинофестивалей и лидеров советского проката.

Всего запланировано 12 марафонов.