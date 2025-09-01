Что известно о третьем сезоне аниме «Звездное дитя»

В 2026 году выходит третий сезон аниме «Звездное дитя» — фантастической драмы о том, как врач и его пациентка переродились в детей японского поп-айдола. На родине и во всем мире проект стал хитом: только у опенинга первого сезона на YouTube более 620 миллионов просмотров за два года. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении и за что любят это аниме.

Главное о сериале

Оригинальное название: Oshi no Ko

Oshi no Ko Возрастное ограничение: 18+

18+ Страна: Япония

Япония Жанр: фэнтези, драма, музыкальный

фэнтези, драма, музыкальный Режиссер: Дайсукэ Хирамаки

Дайсукэ Хирамаки Сценарист: Дзин Танака

Дзин Танака Количество эпизодов: 25 (2 сезона)

25 (2 сезона) Длительность одного эпизода: 25 минут

25 минут Литературная основа: одноименная манга Аки Акасаки с иллюстрациями Мэнго Екояри

одноименная манга Аки Акасаки с иллюстрациями Мэнго Екояри Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.2

«Звездное дитя» — аниме-сериал о темной стороне шоу-бизнеса, переселении душ и мести. В общем, это социальная драма в обертке сериала про J-поп (это как K-поп, только японский). За экранизацию отвечает анимационная студия Doga Kobo, известная по сериалам «Аля иногда кокетничает со мной по-русски», «Ежемесячное седзе Нодзаки-куна» и «Медуза не умеет плавать в ночи».

Основой для проекта стала японская манга, написанная Акой Акасакой и проиллюстрированная Мэнго Екояри. Ака Акасака также написал популярную «Госпожу Кагую: В любви как на войне». Манга к настоящему моменту завершена. Она выходила с 2020 по 2024 год, всего в ней 166 глав. Экранизировано уже 80 глав.

В 2024 году на Amazon Prime вышла дорама по мотивам «Звездного дитя»: сериал и продолжающий его полнометражный фильм.

Дата выхода третьего сезона

В феврале 2025 года создатели «Звездного дитя» анонсировали третий сезон и объявили, что он выйдет в 2026 году. Более подробной информации о продолжении пока нет.

Предполагается, что будет 13 эпизодов, как и в предыдущем сезоне.

Тизер

Вместе с новостью о дате следующего сезона выпустили тизер. Кадров из предстоящих серий в нем нет, только слышен голос Руби и показан новый постер с персонажами.

Сюжет

Что было в первом сезоне

Первый сезон аниме-сериала стартовал в 2023 году. В нем было 12 эпизодов, которые выходили с апреля по конец июня. Всего за неделю после премьеры «Звездное дитя» вошло в десятку лучших аниме всех времен, по версии пользователей зарубежных сайтов MyAnimeList и Anime-Planet, а также русскоязычной социальной сети Shikimori. Сейчас, правда, проект больше не в топах.

События в сериале разворачиваются в современном мире. Врач-акушер Горо Амемия работает в больнице в глубинке Японии и, в общем-то, скучает. При этом он большой фанат группы B-Komachi и ее 16-летней вокалистки, айдола Ай Хосино. Поп-музыку он полюбил после того, как в его больницу попала маленькая девочка Сарина. У нее была опухоль головного мозга, и часто, когда девочка не могла ходить от боли, она пересматривала выступления B-Komachi. Вскоре Сарины не стало, а вот Горо по-настоящему влюбился в группу.

Вдруг в его больницу неожиданно поступает Ай. Оказывается, 16-летняя девушка ждет двойню, причем об отце ребенка она говорить отказывается. Принимать роды должен Горо. Однако его подкарауливает неизвестный и сбрасывает с обрыва. Ай тем временем рожает близнецов — мальчика Аквамарина и девочку Руби.

Спустя какое-то время Горо просыпается в новом теле: оказывается, его душа вместе с сознанием и всеми воспоминаниями переселилась в новорожденного сына Ай. А в теле его сестры оказывается та самая девочка Сарина — она тоже сохранила разум и память о прошлой жизни. Факт рождения детей певица и ее продюсеры тщательно скрывают.

Пока ребята подрастают, Ай возвращается в мир шоу-бизнеса. Выясняется, что айдолы практически ничего не зарабатывают. К тому же девушка долгое время провела в декрете, и теперь ей приходится постоянно выступать. В это время с детьми сидит жена продюсера Ай — Мияко Сайто.

Однажды Ай подкарауливает у двери фанат, который напал на Горо, и расправляется с ней прямо на глазах у малышей — якобы за то, что она предала поклонников.

Основной сюжет аниме посвящен уже подросшим Акве и Руби. Мальчик не захотел снова становиться врачом, вместо этого он решил стать актером и играть в сериалах. А Руби — айдолом, как и мечтала в прошлой жизни. Для этого с двумя другими талантливыми девушками она даже возрождает B-Komachi под руководством Мияко.

При этом главное стремление Аквы — раскрыть правду о случившемся с матерью, а Руби — построить успешную карьеру.

Что было во втором сезоне

13 серий продолжения показывали с июля по октябрь 2024 года. Сюжет второго сезона сосредоточен в основном на Акве: он участвует в театральной постановке по манге «Токийский клинок». Его коллеги по спектаклю — Кана, певица из нового состава B-Komachi и бывшая коллега Аквы по сериалам, и Аканэ, первоклассная актриса.

В ходе репетиций Аква узнает многое о собственной семье — например, о том, что у него есть сводный брат по отцу Тайки Химекава и что мать Тайки ушла из жизни так же, как и Ай Хосино.

В финале брат и сестра возвращаются в город Такачихо, в котором скончались в прошлой жизни: Сарина — от болезни, а Горо — упав с обрыва. Аква пытается найти свое прежнее тело, но безуспешно. А Руби тем временем знакомится с таинственной девушкой, которая подталкивает ее к мести за мать.

Сюжет третьего сезона

Поскольку создатели сериала постепенно адаптируют одноименную мангу, никаких особых сюрпризов для фанатов в продолжении не будет. Ожидается, что в третьем сезоне история сфокусируется на мести Аквы и Руби за Ай Хосино.

Близнецы попытаются выйти на след Хикару Камики — своего биологического отца. Именно он дал сумасшедшему фанату адрес Ай, что в итоге привело к трагедии.

Чтобы выманить Хикару, Аква раскроет правду о том, что он ребенок Ай, и из-за этого поссорится с Руби. С той же целью он напишет сценарий, основанный на биографии матери. Главную роль в будущем проекте получит Руби.

Персонажи

Аквамарин Хосино , или просто Аква, — парень-подросток (на момент основных событий аниме ему 18 лет), который в прошлой жизни был врачом-акушером по имени Горо Амамия. На него напал преследователь айдола Ай Хосино — пациентки Горо и его кумира. После этого Горо переродился в теле сына Ай, однако сохранил разум и воспоминания. В раннем возрасте он стал сиротой и потому посвятил жизнь поискам виновных в случившемся с матерью.

, или просто Аква, — парень-подросток (на момент основных событий аниме ему 18 лет), который в прошлой жизни был врачом-акушером по имени Горо Амамия. На него напал преследователь айдола Ай Хосино — пациентки Горо и его кумира. После этого Горо переродился в теле сына Ай, однако сохранил разум и воспоминания. В раннем возрасте он стал сиротой и потому посвятил жизнь поискам виновных в случившемся с матерью. Руби Хосино — сестра-близнец Аквы, дочь Ай Хосино. В прошлой жизни у Руби была неизлечимая болезнь, и она скончалась в возрасте 12 лет. Переродившись ребенком айдола, Руби по-настоящему наслаждалась новой жизнью, а еще с детства стремилась стать айдолом — ведь она так любила их в своем предыдущем воплощении. На момент основных событий аниме Руби поет в группе B-Komachi — так когда-то назывался коллектив Ай.

— сестра-близнец Аквы, дочь Ай Хосино. В прошлой жизни у Руби была неизлечимая болезнь, и она скончалась в возрасте 12 лет. Переродившись ребенком айдола, Руби по-настоящему наслаждалась новой жизнью, а еще с детства стремилась стать айдолом — ведь она так любила их в своем предыдущем воплощении. На момент основных событий аниме Руби поет в группе B-Komachi — так когда-то назывался коллектив Ай. Ай Хосино — поп-айдол, известная певица, которая на самом деле не испытывала искренней любви к фанатам и лишь притворялась. В 16 лет она забеременела близнецами и, чтобы не афишировать свое положение, уехала рожать в сельскую больницу, где работал Горо Амамия. Детей Ай скрывала, но по-настоящему заботилась о них. Когда Акве и Руби было по четыре года, Ай убил неизвестный преследователь. Несмотря на то что девушка появляется лишь в первых сериях аниме, ее влияние чувствуется на протяжении всего сериала: Руби продолжает ее дело, а Аква посвящает жизнь поиску ее обидчиков.

— поп-айдол, известная певица, которая на самом деле не испытывала искренней любви к фанатам и лишь притворялась. В 16 лет она забеременела близнецами и, чтобы не афишировать свое положение, уехала рожать в сельскую больницу, где работал Горо Амамия. Детей Ай скрывала, но по-настоящему заботилась о них. Когда Акве и Руби было по четыре года, Ай убил неизвестный преследователь. Несмотря на то что девушка появляется лишь в первых сериях аниме, ее влияние чувствуется на протяжении всего сериала: Руби продолжает ее дело, а Аква посвящает жизнь поиску ее обидчиков. Мияко Сайто — глава продюсерской компании «Клубника Про» и приемная мать Аквы и Руби. Пока те были маленькими, делами Ай заправлял Ичиго Сайто — муж Мияко. Однако певицы не стало, а Мияко, которая к тому моменту привязалась к детям, решила их усыновить. Впоследствии именно она стала продюсировать группу Руби и всячески поддерживала ее мечту стать айдолом.

— глава продюсерской компании «Клубника Про» и приемная мать Аквы и Руби. Пока те были маленькими, делами Ай заправлял Ичиго Сайто — муж Мияко. Однако певицы не стало, а Мияко, которая к тому моменту привязалась к детям, решила их усыновить. Впоследствии именно она стала продюсировать группу Руби и всячески поддерживала ее мечту стать айдолом. Кана Арима — выдающаяся юная актриса, с которой Аква и Руби познакомились еще в детстве на съемках сериала. Кана осознавала, что у нее есть талант, а потому смотрела на сверстников свысока. В подростковом возрасте тоже играла в кино, однако в основном в малоизвестных проектах, где была, по сути, единственной настоящей актрисой. Позднее вступила в группу Руби B-Komachi.

— выдающаяся юная актриса, с которой Аква и Руби познакомились еще в детстве на съемках сериала. Кана осознавала, что у нее есть талант, а потому смотрела на сверстников свысока. В подростковом возрасте тоже играла в кино, однако в основном в малоизвестных проектах, где была, по сути, единственной настоящей актрисой. Позднее вступила в группу Руби B-Komachi. Аканэ Курокава — первоклассная юная актриса, которая познакомилась с Аквой, пока тот снимался в реалити-шоу. По сюжету сериала она стала его девушкой, а потом, когда Аква раскрыл ей правду о своем происхождении, решила его поддержать. В итоге у пары завязались настоящие отношения.

— первоклассная юная актриса, которая познакомилась с Аквой, пока тот снимался в реалити-шоу. По сюжету сериала она стала его девушкой, а потом, когда Аква раскрыл ей правду о своем происхождении, решила его поддержать. В итоге у пары завязались настоящие отношения. Тайки Химекава — признанный театральный актер, сводный брат Аквы и Руби по отцу.

— признанный театральный актер, сводный брат Аквы и Руби по отцу. Хикару Камики — главный антагонист сериала, биологический отец Аквы и Руби. У него странные, пустые глаза и зрачки в виде звезд — дети унаследовали от него по одному такому глазу. Именно Хикару слил адрес Ай сумасшедшему фанату, который в итоге лишил ее жизни.

За что любят «Звездное дитя»

«Звездное дитя» — один из немногих популярных в России проектов жанра сэйнэн, ориентированного на молодых мужчин от 18 лет и старше. Обычно хитами становится сенэны («Человек-бензопила», «Магическая битва», «Адский рай») — аниме для мальчиков-подростков от 12 до 18 лет. У них простой сюжет, в центре истории — взрослеющие подростки, причем обязательно очень сильные (но, как правило, не очень умелые), часто есть романтическая линия с первой любовью и много экшена. Так много, что эпические битвы обычно затягиваются на несколько эпизодов.

Сюжет «Звездного дитя» намного взрослее, об этом говорит по крайней мере возрастное ограничение проекта — 18+. Кроме того, авторы аниме не скупятся на необычные сюжетные повороты. Например, внезапно избавляются от полюбившихся героев, объясняют перерождение душ злым умыслом и делают даже отрицательных персонажей многогранными. Например, главный антагонист не так прост, как кажется, и авторы в некотором смысле сочувствуют ему.

В «Звездном дитя» ничего и никто не идеализируется. Даже со всех сторон положительная Ай оказывается равнодушной и не способной любить, а главный протагонист Аква превращается во второго Лайта Ягами, живущего исключительно мыслями о мести.

Не идеализируется здесь и сама индустрия развлечений, которая скорее разлагает людей, чем делает их счастливыми. 20-летняя Ай в сфере поп-музыки считается уже старой. На талант Каны всем плевать, потому что сериал, где она снимается, — это прежде всего реклама модельного агентства. Айдолы зарабатывают копейки, но работают на износ и полностью зависят от продюсеров.

Несмотря на это, «Звездное дитя» изобилует психологическими и философскими темами. Есть ли жизнь после смерти? Можно ли простить человека, который расправился с твоим близким? Как покорить вершины карьеры, о которой ты раньше и мечтать не мог? Как минимум зрителю интересно следить за тем, как новоиспеченные дети айдола отвечают на эти вопросы.