Вышел трейлер нового фильма «Клинок, рассекающий демонов»

11 сентября в японских кинотеатрах выйдет полнометражный аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — вторая часть трилогии и продолжение одноимённого сериала. Пока же создатели представили новый трейлер ленты.

Первая часть «Бесконечного замка» вышла летом и заняла третье место в истории проката Японии — новинка обошла даже крайне популярный «Титаник» Джеймса Кэмерона. Трилогия завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в 2024 году.

Фильмы сначала выйдут в Японии, а затем доберутся до западного рынка.

