Комедийный сериал «Олдскул» обзавелся персонажными постерами

Онлайн-кинотеатр START поделился подборкой постеров с героями комедийного сериала "Олдскул" с Марией Ароновой в роли учителя "старой закалки".

© Российская Газета

Первые три серии проекта вышли на платформах в День знаний - 1 сентября.

По сюжету суровая математичка Мария Трифонова, последняя обладательница звания "Учитель года СССР", принимает предложение своего зятя и переходит на новое место работы - в элитную школу, где сталкивается с незнакомым для себя миром технологий и избалованных учеников.

Причиной смены работы становится внучка Марии Павловны Настя (Таисья Калинина), с которой та пытается наладить контакт. Это очень не нравится дочери учительницы Наталье (Надежда Жарычева), работающей в школе завучем. Женщина не может простить свою мать и начинает искать возможность заставить ее уволиться.

Освоиться на новом месте героине помогает чудаковатый учитель английского Боян (Дэниел Барнс) - настоящий энтузиаст изучения языков родом из Сербии. Еще одним помощником становится ее ухажер Леонид (Ефим Шифрин).

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

Также в сериале задействованы Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Анастасия Имамова, Павел Савинков, Евгений Михеев, Анастасия Кипина, Андрей Карако и другие.

Режиссеры - Александр Жигалкин ("Папины дочки", "Воронины") и Евгений Шелякин ("Красный-5").