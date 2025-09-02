История «Хирурга» продолжится: когда выйдет второй сезон сериала

Похоже, история станет ещё мрачнее.

На днях завершился первый сезон «Хирурга». Сериал заслужил высокие оценки, высоко забрался в рейтингах популярности и приковал внимание к реальным проблемам вроде нехватки донорских органов. Это значит, что продолжение обязательно выйдет, тем более история оборвалась клиффхэнгером. Чем именно всё закончилось и когда ждать второй сезон?

«Хирург»: главное о сериале

«Хирург»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Start.

О чём «Хирург»?

Основная тема сериала — незаконная торговля органами. Многим нужна пересадка почки или роговицы, но легально их не добыть. Зато есть люди в долгах, готовые рискнуть жизнью и продать часть себя. Как есть и преступники, что позволяют схеме работать: речь о тёмных хирургах, коварных бизнесменах и суровых бандитах с пистолетами.

У этой схемы много жертв: тут и обычные люди в трудной ситуации, и журналистка Марина, расследовавшая незаконную деятельность. Ещё одной жертвой считается хирург Сергей: временами он ради важных исследований проводил сомнительные операции, а затем угодил в тюрьму за убийство Марины. Или же его обвинили на пустом месте? Так или иначе, герой сбегает из тюрьмы и начинает мстить.

Чем завершился первый сезон «Хирурга»?

Сергей никогда не казался идеальным, однако всё же заслужил симпатии. Неудивительно, что археолог Юля сначала была его заложницей, потом стала любовницей. Однако в финале выясняется: в Сергее больше тьмы, чем считал зритель. Его цель — не покончить с преступниками, а вернуть свою жизнь. И пусть в этой жизни будут незаконные операции и невинные жертвы. При этом, когда лидер схемы Булатов спрашивает, убил ли Сергей журналистку, тот холодно отвечает: «Да».

На компьютере Марины остались доказательства. Сергей просит Юлю забрать их, и девушка справляется. Она хочет, чтобы расследование было обнародовано, а преступники отправились за решётку. Но герой просто отбирает ноутбук и велит Юле держаться подальше.

Вскоре после хитрой схемы с Сергея снимают обвинения в убийстве, и он воссоединяется с женой и дочерью. Заодно избавляется от конкурента и бывшего партнёра Титова, который какое-то время жил с супругой. По новой версии следствия, именно Титов заказал убийство Марины. Чуть позже Сергей и Булатов открывают новую клинику, где будут спасать жизни неизлечимо больших — и заодно вытаскивать органы из бедолаг.

Юля приходит на открытие клиники и обещает наказать бывшего любовника. Пару дней спустя её крадут, отвозят в психушку и накачивают препаратами. К финалу она проводит в больнице больше года. Правда, Юля передаёт жене Сергея флешку, где рассказывает о своих бедах и доказывает злодеяния хирурга. Тем временем Батыр, у которого торговцы органами убили отца, добирается до Булатова и стреляет в сердце. Вероятно, он попытается добраться и до Сергея.

Что будет во втором сезоне «Хирурга»?

Если в первом сезоне зрители переживали за Сергея Коваленко и надеялись, что он очистит имя, то во втором будут ненавидеть его. Герой любит семью и хочет лечить неизлечимо больных, однако не боится тёмных методов. Если понадобится, он пойдёт по головам и прольёт кровь.

Вероятно, следующий сезон посвятят низвержению Коваленко. Но это будет тяжело, ведь Сергей защищён, умён и обладает связями. В это время Юля сидит в психушке и пьёт лекарства, а Батыр просто бегает по городу с пистолетом. Быть может, к ним со временем присоединится жена Сергея, однако для девушки в этом нет смысла, и её помощи в любом случае мало.

Сценаристы наверняка будут вводить новых персонажей и параллельно очеловечивать Коваленко. Потому что в финале первого сезона именно он стал главным антагонистом.

Когда выйдет второй сезон «Хирурга»?

Второй сезон «Хирурга» пока не анонсировали, но это вопрос времени. У сериала отличный каст, герои с яркими образами, захватывающий сюжет — этих плюсов достаточно, чтобы запустить успешную франшизу. Поэтому в ближайшее время ждём официального анонса.

Вероятно, из-за занятости Сергея Гилёва на других проектах съёмки продолжения запустят зимой-весной 2026 года. В этом случае можем рассчитывать на премьеру к концу 2026-го или началу 2027-го.