Появился трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»

Трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков» — шоу выйдет 25 сентября
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала »Дом Гиннеса». Он выйдет 25 сентября — все восемь серий будут доступны сразу.
Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автором сценария выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Действие «Дома Гиннеса» происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.