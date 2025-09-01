Появился трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала »Дом Гиннеса». Он выйдет 25 сентября — все восемь серий будут доступны сразу.

Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автором сценария выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Действие «Дома Гиннеса» происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.