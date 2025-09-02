С фанатами «Секса в большом городе» начали борьбу из-за фото рядом с домом главной героини

По данным газеты New York Post, владельцы особняка в Нью-Йорке, где по сериалу «Секс в большом городе» жила одна из главных героинь Кэрри Брэдшоу, отныне не пускают туда туристов.

Они поставили перед зданием чугунное заграждение. Во время установки фанаты сериала продолжали фотографироваться на крыльце, несмотря на рабочих и свежую краску.

Барбара Лорбер, одна из владелиц особняка, заявила, что разрешила HBO снимать у себя на крыльце в 1990-х из жалости к молодой съёмочной группе и не могла представить, что это превратит её жизнь в ежедневный хаос с кучей посторонних людей — спустя более чем 20 лет после выхода финального эпизода сериала.