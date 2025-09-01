Кинокритик объяснил интерес зрителей к знакомым телевизионным сериалам

Аудитория годами по привычке может смотреть новые сезоны сериалов, однако такие проекты вряд ли станут успешным прорывом, заявил НСН Александр Шпагин.

Российский зритель сегодня предпочтет просмотр черного триллера с занимательным сюжетом, притом наиболее успешным скорее будет новый сериал, а не очередной сезон знакомого проекта, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.

Самым ожидаемым сериалом в данный момент является телевизионный проект, следует из рейтинга, составленного порталом «Кино-Театр.Ру». При распределении баллов учитывались несколько параметров, включая упоминания проектов в СМИ и активность зрителей в соцсетях. Все показатели были приведены к единой шкале, после чего на основе взвешенного среднего был рассчитан «Показатель ожидания сериала».

В итоге первое место занял 5-й сезон детектива НТВ «Первый отдел» (171 балл), также в топ-10 попали «Ландыши. Вторая весна» (168), «Вампиры средней полосы» (74 балла), «Метода» (51), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (50), «Невский» (49), «Волшебный участок» (48), «Молодежка. Новая смена» (46), «Лихие. Глава вторая» (44) и «Тайны следствия» (43). Лишь один проект в рейтинге является принципиально новым («Москва слезам не верит. Все только начинается»), все прочие уже знакомы зрителям. Шпагин допустил, что известные сериалы привлекают аудиторию по инерции.

«Это несколько загадочно, на мой взгляд, "Первый отдел" - слабенький сериал, а "Тайны следствия" и вовсе плохой. Видимо, проекты зашли народу. Также думаю, это сила инерции. Психологически совершенно понятно, почему всегда будут обсуждать что-то более знакомое, а не нечто неведомое. Как говорил Гамлет: "Мириться лучше со знакомым злом, / Чем бегством к незнакомому стремиться!"», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, сериалы онлайн-кинотеатров разительно отличаются от телевизионных проектов.

«Это контент на разного зрителя, в интернете аудитория продвинутая, а на телевидении стареющая. На телеканалах в основном идут стрелялки и детективы. С причинно-следственной связью в них все куда лучше, чем иногда бывает в большом кино, однако часто такие проекты слизаны с западных фильмов. Что касается интернета, в сравнении с 2022-2024 годами сейчас все в некотором ступоре. Вдруг сделаешь что-то оригинальное, и получишь за это кучу проблем? Поэтому происходит возвращение к старому надежному контенту. Однако уверен, что новые премьеры скорее принесут успех, чем изжеванные проекты на новом витке. Именно оригинальные проекты становятся прорывами. Думаю, метафизика в обществе сегодня такая, что выиграет скорее то, что движется в сторону черного триллера, но не артхаусного и грузящего, а занимательного, как, например, "Аутсорс"», - рассказал Шпагин.

