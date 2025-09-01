Опубликованы новые кадры сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»

Новые кадры сериала «Из многих» — шоу от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров сериала Pluribus («Из многих»). Премьера состоится в ноябре этого года на платформе Apple TV+.
Сюжет рассказывает о писательнице, которая пишет исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге — и узнаёт, что всё населения планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными — кроме самой писательницы.
Над сериалом работает Винс Гиллиган, создатель «Во все тяжкие» и соавтор «Лучше звоните Солу». Главную роль сыграла Рэй Сихорн.
Кадры сериала «Из многих»
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма