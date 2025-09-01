Появились первые отзывы на фильм про Путина

В Сети появились первые отзывы на фильм «Кремлёвский волшебник» про Владимира Путина и вымышленного политтехнолога Вадима Баранова. Критики неоднозначно оценили ленту — на агрегаторе Rotten Tomatoes она набрала лишь 46% «свежести».

Из плюсов авторы рецензий чаще всего выделяют хорошую игру Джуда Лоу в роли Путина и Пола Дано (Баранов), а также сам факт реализации столь смелой идеи фильма про президента России.

Сценарий, насыщенный событиями и идеологическими дискуссиями, эффективно дополняется динамичной, изящной режиссурой и роскошной мизансценой, которая передаёт атмосферу меняющегося общества.

«Кремлёвский волшебник» — громкий, смелый фильм, который держится на игре актёров в его центре.

При этом большинство критиков обращают внимание на слабый сюжет: это касается как динамики, так и слабого уровня драмы. Финал тоже не устроил первых зрителей.