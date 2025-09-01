Егор Крид и Григорий Лепс представили песню к фильму "Вниз"

Российские певцы Егор Крид и Григорий Лепс исполнили композицию "Пепел", которая стала саундтреком к фильму "Вниз". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Централ партнершип".

"Представляем вашему вниманию клип на песню "Пепел", вошедшую в саундтрек психологического триллера "Вниз" производства "Централ партнершип" (входит в состав "Газпром-медиа") и "Вайс фильм", при поддержке Фонда кино. Композицию "Пепел" исполняют Егор Крид, звезда фильма "Вниз", и Григорий Лепс", - говорится в сообщении.

Крид, исполнивший роль Антона в фильме, отметил, что песня "Вниз" была написана, но не опубликована ранее.

"Вот такой вот сюрприз для вас! Трек много лет ждал своего релиза. Очень люблю эту песню. Огромная песня с огромным смыслом", - поделился артист.

Фильм "Вниз" выйдет в российский прокат 4 сентября, дистрибьютор - "Централ партнершип".

По сюжету фильма молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.