Появились свежие кадры второй половины второго сезона сериала «Уэнсдей»

Netflix опубликовал несколько свежих кадров второй половины второго сезона сериала «Уэнсдей». На них можно увидеть Уэнсдей Аддамс и других персонажей.

Новые кадры второго сезона «Уэнсдей»

© Netflix

© Netflix

© Netflix

Второй сезон продолжает историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В новых эпизодах также появятся Леди Гага в роли учительницы академии «Невермор» Розалин Ротвуд и Гвендолин Кристи в образе директора академии Ларисы Уимс.

Первые четыре серии второго сезона «Уэнсдей» уже доступны в онлайн-кинотеатре Netflix. Эпизоды получили высокие оценки от критиков и зрителей, однако проект уступает по просмотрам первому сезону — во многом из-за выпуска в двух частях.