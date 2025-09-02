Решилась судьба экранизации «Трудно быть богом»

Права на экранизацию сериала "Трудно быть богом" удалось выкупить у Голливуда, переговоры длились на протяжении почти восьми лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.

© unsplash

«Что касается проекта "Трудно быть богом", то, когда я начинал работать над ним восемь лет назад, сначала студия Team Films купила права на книгу, пыталась найти финансирование, заказчика, но никто нам не верил, что этот проект будет интересен, и на какое-то время я его оставил. Так получилось, что прошло определенное количество лет, и права вернулись правообладателю - наследникам Стругацких», — рассказал Джафаров.

Но выкупить их повторно Теймур Джафаров не успел - их приобрела одна из голливудских компаний, причем сразу на несколько произведений. По условию договора правообладатель не имел права перепродать права на экранизацию, но тем не менее в документе удалось найти "лазейку".

«Мы вместе с наследниками внимательно изучали юридическую часть сделки и нашли одну законную лазейку: в договоре был пункт, что при задержке платежа со стороны голливудской студии более чем на три дня правообладатель вправе перепродать права. Когда такая задержка произошла, мы - в сложных обстоятельствах и в радикально короткий срок - нашли финансирование, подготовили сделку и законно вернули права на экранизацию проекта в Россию», — рассказал Джафаров.

По его словам, все эти годы он работал в тесном диалоге с правообладателями:

«Еще на этапе первого договора - тогда один из братьев Стругацких был жив - нам потребовались серьезные усилия, чтобы убедить, что именно мы, а не голливудская студия, - лучшая команда для этой экранизации. Позже в проект поверили Федор Бондарчук и Тимур Вайнштейн, став его продюсерами, - я им искренне благодарен. Вот такой непростой путь прошел наш проект».

О сериале

"Трудно быть богом" - восьмисерийный проект совместного производства НМГ Студии и Team Films для Wink и НТВ при поддержке ИРИ. В настоящее время проходят съемки: часть материала была снята в Иране, в настоящее время они продолжаются в Москве в кинопарке "Москино". Специально для съемок была построена одна из самых масштабных декораций.

На сегодняшний день известно, что роли в сериале исполнят сербский актер Александар Радойичич, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый и Федор Лавров. Имена других артистов, занятых в проекте, пока не разглашаются. Режиссер картины - Дмитрий Тюрин.

По сюжету в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским - богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров - не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец. Премьера сериала "Трудно быть богом" состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после - на телеканале НТВ.