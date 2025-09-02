Посещаемость российских кинотеатров снизилась летом

По итогам июня-августа 2025 года посещаемость российских кинотеатров снизилась на 23%, до 11,4 млн человек. Кассовые сборы упали на 11% в годовом выражении и составили 4,55 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. При этом средняя цена билета выросла на 3% — до 414 руб.

Пиковый интерес зрителей пришелся на неделю с 12 по 18 июня, когда кинотеатры посетили 2,4 млн человек. Лидером проката в этот период стала комедия «На деревню дедушке» с результатом 191,5 млн руб. Далее следовали спин-офф «Балерина» из франшизы «Джон Уик» (126,7 млн руб.) и мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (97,3 млн руб.).

Для сравнения: 20−26 июня прошлого года в лидерах находились первая часть «Трех богатырей» (88,7 млн руб.), короткометражка «Минуточку» (65,6 млн руб.), показанная в формате предсеансового обслуживания картин «Головоломка-2», «Фуриоса» и других, и фильм-концерт «Тур с Иванушками» (59,8 млн руб.). Несмотря на рост средней стоимости билета, объем зрительской аудитории за год заметно сократился.

Эксперты рынка отмечают, что главной причиной падения стала нехватка летних блокбастеров.

«Без пиратского сегмента кинопрокат этим летом в значительной своей части просто бы вымер», — заявил главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

По его словам, доля предсеансового обслуживания неофициальных картин могла достичь до 18% рынка.

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», с июня по август 2025-го бокс-офис составил почти 5,4 млрд руб., число зрителей — 13,6 млн, а средняя цена билета — 406 руб. В 2024 году издание оценивало общие сборы за летний период в 6,9 млрд руб., число зрителей в 20,2 млн человек, а среднюю цену билета в 406 руб.

За январь-май кассовые сборы по данным ЕАИС суммарно составили 20,4 млрд руб.

По подсчетам главного редактора Cinemaplex Рифата Фазлыева, кассовые сборы теневых показов за лето могли составить 1 млрд руб. и достичь 10−18% доли от общего проката. Эксперт прогнозирует, что годовой бокс-офис можно ожидать на уровне 46−48 млрд руб.