Эксперты обсудят на ВЭФ роль кино в объединении стран

Роль кино в объединении стран будут обсуждать 6 сентября на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда культуры.

«Участники мероприятия обсудят задачи новой Евразийской академии кинематографических искусств и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в консолидации стран БРИКС, СНГ и ШОС вокруг общих духовно-нравственных ценностей», — отметили в пресс-службе.

Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Российским фондом культуры и Фондом Росконгресс по организации и проведению мероприятий.

На встречу, в частности, приглашены директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков. Также в беседе будут участвовать председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, китайский продюсер и режиссер У Цзян.

Ранее Михалков сказал ТАСС, что надеется на этой встрече привлечь внимание к новой кинонаграде. Как считает режиссер, "на сегодняшний день Евразийская академия - это одна из самых непредвзятых институций кинематографа, которая позволит тем, кто раньше не мог рассчитывать на известность на Западе, быть услышанным в мире". По его словам, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, среди них Китай, Индия и многие другие.

ВЭФ проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

О премии

Первое награждение премии пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму равную эквиваленту одного миллиона долларов , и каждая следующая номинация - 250 тысяч долларов.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".