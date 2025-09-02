«‎Что? Где? Когда?» 50 лет: неизвестные факты о программе

50 лет назад в эфир вышел первый выпуск программы - долгожителя отечественного ТВ "Что? Где? Когда?". Имя ведущего программы долгое время держалось в тайне, его называли "инкогнито из Останкино". Чей голос звучит за кадром, зрители узнали лишь спустя пять лет после старта программы, когда в финале игры прозвучали слова:

«Вел передачу Владимир Ворошилов».

В привычном нам, сегодняшнем, виде "Что? Где? Когда?" вышла спустя два года после премьеры, тогда же игроков впервые назвали знатоками.

В первом выпуске программы приняли участие две семьи москвичей - Ивановы и Кузнецовы. Съемки проходили у них дома, каждая семья ответила на 11 вопросов, а в эфире это соединили. Первые вопросы для "Что? Где? Когда?" сочиняли редакторы и 11-летний Боря Крюк:

«Я написал шахматную задачку. Мой вопрос был первым, на который указала стрелка волчка. Я был первым телезрителем, выигравшим у знатоков».

Семь фактов из истории «‎Что? Где? Когда?»

1. Первый волчок со всадником внутри от московского завода "Красный пролетарий" Ворошилов купил сам:

«Как-то зашел в Дом игрушки, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю трех лет от роду. Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу два, второй - себе. Играл, не выходя из дома, дней десять».

На заводе было конструкторское бюро, в котором волчок немного усовершенствовали для игры: вмонтировали стрелку, сделали балансировку, укрепили основание, чтобы он не опрокидывался. Несколько волчков на "Красном пролетарии" переделали почти бесплатно - за приглашение на игру.

2. Один из самых загадочных атрибутов игры - черный ящик. В нем побывали сотни вещей: череп, мыло, дирижерская палочка, свадебное платье, туалетная бумага, будильник, живая бабочка и даже баночка с мочой. Несколько раз за историю игры черный ящик был пуст.

3. Символ игры - филин Фомка. Приз "Хрустальная сова" появился в 1984 году, "Бриллиантовая сова" - в 2002-м. С 1990 года программа выходит в эфир из Охотничьего домика в Нескучном саду.

4. "Что? Где? Когда?" славится не только знатоками, но и своими музыкальными паузами. На юбилейных играх 2000 года Константину Райкину вручили "Хрустальную сову" за лучшую музыкальную паузу за 25 лет существования игры (он танцевал с артистами театра миниатюр на новогодней игре 1984 года).

5. В 2001 году в игре появился "13 сектор": любой телезритель в день игры может онлайн отправить вопрос знатокам. 22 декабря 2024 года был установлен рекорд - телезрители прислали в "13 сектор" 368 191 вопрос.

Но многие телезрители по-прежнему отправляют вопросы по почте. В Финале 2016 года лучшим был признан вопрос Николая Азарьева из поселка Сухой Донец Воронежской области: какой ученый чаще всего упоминался в игре "Что? Где? Когда?"? Знатоки не смогли найти правильный ответ, а ведь он звучит почти в каждой игре - это Сергей Павлович Королев, ведь почтовый адрес для вопросов телезрителей: Москва, улица Академика Королева, 12, программа "Что? Где? Когда?". Также вопрос можно отправить по электронной почте или заполнив специальную форму на сайте программы.

6. До зимы 1991 года в "Что? Где? Когда?" не играли на деньги. Первыми призами для победителей были книги. Получить книгу мог как телезритель, так и знаток: всё зависело от того, какая команда одерживала победу в раунде. Книги, выигранные знатоками, оставались на игровом столе, а телезрителям запечатывали бандероли.

Лишь много позже Клуб стал называться интеллектуальным казино. Девизом передачи тогда стала фраза:

«Интеллектуальное казино - единственное место, где каждый может заработать деньги своим собственным умом».

7. С 2001-го знатоки перестали играть на деньги, теперь выигрывают деньги только телезрители. Появились новые призы для знатоков: "Бриллиантовая сова", "Хрустальный атом", приз за самый яркий ответ года и командные призы - "Хрустальное гнездо" и "Золотая минута".

В ХХI веке к книжным призам вернулись. Их вручали лучшим игрокам команд по итогам игры: "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери в Финале 2011 года был подарен Владимиром Познером. "Мастер и Маргарита" Булгакова вручил в Финале 2009 года Олег Табаков. В 2010 году Олег Меньшиков дарил "Горе от ума", а "Над пропастью во ржи" весной того же года вручал лучшему игроку Гарик Сукачев.

Кстати

После смерти Владимира Ворошилова его кресло занял Борис Крюк. Его имя тоже скрывали, а голос обрабатывали на компьютере. Крюк давно раскрыл карты, но до сих пор знатоки обращаются к нему так: "Господин ведущий".

Интересная математика: 25 лет у руля "Что? Где? Когда?" стоял великий Владимир Ворошилов. После его ухода, в марте 2001 года, автором и ведущим стал Борис Крюк, который ведет "Что? Где? Когда?" тоже уже 25 лет.