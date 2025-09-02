Продюсер оценил возможное возвращение зарубежных киностудий в Россию

Зарубежные киностудии могут со временем вернуться в Россию и составить конкуренцию отечественному кинематографу, при этом российское кино показывает достойные сборы в кинотеатрах. Таким мнением с ТАСС поделился продюсер Игорь Толстунов.

© globallookpress

«Думаю, что да. Ничто не вечно под луной, так что, и это пройдет. И, конечно, все будет. Если они вернутся, то составят огромную конкуренцию российскому кино, безусловно. Сейчас многие российские фильмы показывают очень достойные сборы, приличные, но тем не менее, во многом благодаря ослабленной конкуренции», — рассказал собеседник агентства.

При этом продюсер отметил, что сейчас зритель ходит в кино не так часто, как раньше, хотя посещаемость кинотеатров постепенно восстанавливается. Одной из причин снижения посещаемости кинотеатров Толстунов назвал рост цен на билеты.