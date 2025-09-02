Где пройдет премьера мелодрамы «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Первую серию новой музыкальной мелодрамы «Москва слезам не верит. Все только начинается» покажут на Болотной площади. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Режиссерами картины выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников. Мероприятие состоится при поддержке проектов «Сделано в Москве» и «Молодежь Москвы» в рамках городского проекта «Лето в Москве».

В 18:00 6 сентября москвичи и гости столицы смогут попасть на автограф-сессию с российскими актерами Рузилем Минекаевым и Марией Камовой (Маш Милаш). Чтобы ее посетить, необходимо пройти обязательную регистрацию в сервисе «Мосбилет».

В 19:00 начнется показ. Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Мария Камова, а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно режиссер и продюсер кино и телевидения Федор Бондарчук отметил, что кинопарк «Москино» представляет собой настоящий город, осмотреть декорации которого за один день попросту невозможно.