В России покажут фильм «Рукой Данте»

Компания RWV Film поделилась кадрами из нового фильма лауреата "Золотого глобуса" Джулиана Шнабеля "Рукой Данте" In the Hand of Dante (18+). Российская премьера картины состоится зимой 2025 года.

На этот раз режиссер фильмов "Скафандр и бабочка", "Ван Гог. На пороге вечности" и "Пока не наступит ночь" обратился к истории одного из величайших поэтов в истории человечества.

По сюжету писатель Ник Тошес (Оскар Айзек) после внезапной смерти дочери вынужден вернуться из добровольного изгнания по просьбе главы мафии (Джон Малкович). Мужчина получает задание найти и подтвердить подлинность важного исторического артефакта. Вместе с наемником Луи (Джерард Батлер) они отправляются в опасное путешествие, чтобы украсть бесценную рукопись "Божественной комедии", написанную рукой самого Данте Алигьери.

Актерский состав включает в себя Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Джейсона Момоа ("Аквамен"), номинанта на премию "Оскар" Джона Малковича, а также лауреатов премии "Оскар" Мартина Скорсезе (он же один из продюсеров) и Аля Пачино.

Оператором фильма выступил Роман Васьянов ("Ярость", "Отряд самоубийц", "Патруль", "Стиляги") - выпускник российского ВГИКа и один из самых ярких кинематографистов своего поколения.

«Это один из тех фильмов, которые заранее можно назвать выдающимися. Джулиан искусно сплел сложную сюжетную линию и выразил ее, используя поэзию и свое уникальное видение. Он открыто идет на риск, смело экспериментирует и погружает зрителя в сложные темы, создав новый визуальный стиль повествования и интересные тональные решения. Позвольте картине унести вас в этот остросюжетный мир и неземную красоту», — говорит Мартин Скорсезе.

«Мы очень рады, что присоединились к созданию проекта на самых первых порах - на моменте сценария, это позволяет получать продюсерский опыт на всех этапах производства в сотрудничестве с великими мастерами современного кинематографа. "Рукой Данте" - четвертый международный сопродюсерский проект компании RWV Film, но далеко не последний. И мы счастливы, что эта картина уже на текущем этапе имеет очень высокий рейтинг ожидания среди зрителей всего мира и серьезный резонанс в профессиональной среде», — рассказывает продюсер Константин Ёлкин.

Мировая премьера фильма (в расширенной режиссерской версии) состоится 3 сентября в рамках внеконкурсной программы Международного Венецианского кинофестиваля, в прокат выйдет зрительская версия. В России ленту выпустит компания "Наше кино".