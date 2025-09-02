Вышел трейлер фильма «Яга на нашу голову»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Яга на нашу голову». Приключенческая комедия выйдет в кинотеатрах России 13 ноября.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/4c2edddd26dfd5f02f3680368ed4f587"/>

Сюжет ленты расскажет историю десятилетнего Пети, у которого появляется новая воспитательница – странная, ворчливая, но невероятно обаятельная женщина. Мальчик быстро понимает, что она не такая, как все. И теперь только он может помочь легендарной волшебнице взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга – научить Петю летать.

Главные роли в фильме сыграли Светлана Ходченкова («Маме снова 17»), Юрий Колокольников («Игра престолов»), Александр Самусев («Новогоднее чудо»), Денис Прытков («Онегин»), Вероника Тимофеева («Ландыши») и Максим Лагашкин («Аритмия»). Режиссёром выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»).

Постер фильма «Яга на нашу голову»