Боевик «Никто 2» вышел онлайн

2 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Никто 2». Новинку уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, лента с Бобом Оденкёрком в главной роли вышла в цифровых сервисах всего лишь через три недели после выхода в кинотеатрах. Судя по всему, это связано со скромным выступлением фильма в прокате, где боевик собрал около $ 36 млн — в полтора раза меньше первой части.

Сюжет «Никто 2» продолжает историю Хатча Мэнселла — семьянина из пригорода и бывшего профессионального убийцы. В продолжении герой отправляется в семейный отпуск, однако очень быстро выясняется, что спокойному отдыху пришёл конец.