Что смотреть в кино в сентябре 2025

Сентябрь обещает быть насыщенным для любителей кино. В прокате — ремейки, хорроры и фестивальные драмы. Зрителей ждут и новые романтические комедии, предлагающие свежий взгляд на знакомый жанр. В расписании найдется всё: от культовой классики о зомби до современных историй о жизни обычных людей.

© Just Talks

«Токсичный мститель»

В 80-е годы никто не ожидал успеха фильма о мутанте-супергерое. Но спустя десятилетия картина стала культовой. Теперь выходит новая версия. Главного героя Уинстона играет Питер Динклейдж. Сюжет остаётся прежним: парень нуждается в операции, но капитализм лишает его шансов. Судьба сталкивает его с бочкой химикатов, и он превращается в уродливого, но доброго мстителя.

Проект несколько раз пытались перезапустить. Даже Шварценеггер хотел сыграть главную роль. Но довести идею до конца удалось лишь в 2019 году, когда за дело взялась Legendary Entertainment. В фильме снимутся Кевин Бейкон и Элайджа Вуд. Режиссёром выступил Мэйкон Блэр. Картина обещает быть такой же безумной и кровавой, как оригинал. В прокате с 4 сентября.

После эксперимента с айфоном Бессон вернулся к классике. Его новая версия «Дракулы» — это не привычный ужастик в духе «Носферату», а скорее мрачная романтическая история. Калеб Лэндри Джонс играет вампира, к нему присоединились Матильда Де Анджелис и Кристоф Вальц. Музыка Дэнни Эльфмана создаёт нужную атмосферу. Фильм выйдет 11 сентября.

«Тогда. Сейчас. Потом»

Роберт Земекис снова рискнул. Его новый фильм снят с одной неподвижной камеры: зрители видят жизнь американской семьи с единственного ракурса. В команду вернулись Том Хэнкс и Эмма Райт, сценарий написал Эрик Рот, а музыку создал Алан Сильвестри. Казалось, что это идеальные условия для успеха, но публика встретила фильм прохладно. На Rotten Tomatoes его оценили 35% критиков и 59% зрителей. Картина может показаться затянутой, но её технический эксперимент заслуживает внимания. Фильм выходит в прокат с 18 сентября.

«Долгая прогулка»

Стивен Кинг возвращается на экраны. Режиссёр Фрэнсис Лоуренс, известный по «Голодным играм», экранизировал его книгу о подростках, оказавшихся в смертельном шоу. Они должны непрерывно двигаться по трассе, чтобы выжить. Победитель получит шанс исполнить любое желание. В главной роли Купер Хоффман, знакомый зрителям по «Лакричной пицце». Премьера состоится 18 сентября.

«Ангелы не жужжат»

Александр Селивёрстов, прославившийся рекламой и клипами, представил фильм о «маленьких людях» в необычных обстоятельствах. Страховой агент, бухгалтер, бездомный музыкант и дизайнер случайно пересекаются на кулинарном конкурсе. Это становится историей о неожиданных встречах и хрупкости жизни. Фильм выходит в прокат с 18 сентября.

«Ласточка»

Дебют Малики Мухамеджан уже получил признание на фестивалях в Шанхае и Выборге. В центре сюжета — девушка Карлыгаш, живущая на ферме в казахской степи, чье одиночество нарушает приезд француза, переживающего личную трагедию. Фильм снят в камерной манере, вдохновленной стилем Киаростами и Акерман. Российская премьера состоится 18 сентября.

«Нескромные»

Дакота Джонсон впервые снимается в ромкоме нового формата. Её героиня замужем за человеком, который поддерживает открытые отношения. Это, как несложно догадаться, приводит к хаосу в их жизни. Режиссёр фильма, Майкл Анджело Ковино, который также сыграл одну из ролей, известен своей работой над фильмом «Восхождение». «Нескромные» продолжают тенденцию переосмысления жанра, предлагая зрителям не привычную романтическую историю, а сложные и многогранные отношения. Премьера фильма запланирована на 25 сентября.

«Филателия»

Наталья Назарова представила трогательную драму о девушке из Мурманской области, живущей с тяжелым диагнозом. Она находит утешение в клубе коллекционеров марок. Неожиданно в её жизнь входит моряк Петя. Фильм получил награды на «Окне в Европу» и теперь выходит в широкий прокат с 25 сентября.

Фестиваль «Докер»

Любители документального кино не должны пропустить «Докер», который пройдет с 4 по 14 сентября. Программа включает конкурс полнометражных и короткометражных фильмов, новую секцию «Докер Арт» и лучшие работы с мировых фестивалей. Открытие фестиваля — мировая премьера фильма «Симбиоз» о команде защитников морской фауны у берегов Сицилии.