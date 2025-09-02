Гендиректор «‎Газпром-медиа» оценил российское кино

Российское кино и его зарубежные фестивали представляют собой культурный мост, объединяющий разные народы. Такую точку зрения выразил генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Александр Жаров, выступая с речью на церемонии открытия Фестиваля российского кино в Пекине, где он представлял картину "В списках не значился".

© РИА Новости

«Картина, открывающая этот фестиваль, - "В списках не значился" - дань памяти всем безымянным солдатам, героически защищавшим свою Родину во время Великой Отечественной войны. Заложенные в этом фильме смыслы - такие как героизм, отвага, внутренняя сила человека - объединяют зрителей совершенно разных культур», — отметил глава "Газпром-медиа холдинга".

Он также подчеркнул, что фестивали российского кино - это "настоящие культурные мосты, объединяющие целые народы".

Фестиваль российского кино начался в понедельник в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился". Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Оно проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.

В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов - военные драмы "В списках не значился", "Каруза", "Группа крови", приключенческая драма "Северный полюс", семейные фэнтези "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты", "Финист. Первый богатырь", а также фантастическая драма "ON и Она". Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.