Появились кадры со съемок сказки «Чудо-юдо»

Кинокомпания СТВ представила новые кадры со съёмок фильма «Чудо-юдо». Премьера ленты состоится в 2026 году в кинотеатрах России.

© Чемпионат.com

Кадры из фильма «Чудо-юдо»

Фильм расскажет историю девушки по имени Отрада, доччери мага Черногора и волшебницы Болотницы. Силы родителей должны были перейти к ней, но Отрада лишена колдовских способностей. Чтобы всё-таки обрести их, юной волшебнице нужно попасть в мир людей и найти там возлюбленного. Вместе с Отрадой отправляется ее друг Чудо-Юдо, способный менять облик.

Главные роли в ленте исполнят Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова и Микита Воронов. Режиссёром выступит Серик Бейсеу («Конёк-горбунок»).