Фильм «Горыныч», 2025 год: что известно о новой киносказке с Александром Петровым
Российский кинематограф продолжает переосмысливать фольклорные сюжеты, в конце 2025 года зрителей ждет новая сказочная картина — «Горыныч». В ней герой Александра Петрова подружится с русским народным драконом и примет его под свою опеку. Создатели обещают не только зрелищные приключения, но и глубокие темы ответственности, любви и верности, поданные через призму легкого музыкального жанра. «Лента.ру» собрала все, что известно о фильме «Горыныч»: когда он выйдет и о чем будет.
Главное о фильме «Горыныч»
- Страна: Россия.
- Жанр: приключения, фэнтези, сказка.
- Возрастной рейтинг: 6+.
- Режиссер: Дмитрий Хонин.
- Сценарист: Александр Архипов.
- Продюсеры: Антон Златопольский, Сергей Сельянов, Александр Горохов.
- Год выхода: 2025.
- В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий.
Более 7,2 тысячи пользователей «Кинопоиска» добавили «Горыныча» в список «Буду смотреть» и ожидают выхода фильма на большие экраны.
Дата выхода
В последние годы в российском кино активно переосмысляют сюжеты народных сказок и советских мультфильмов. Самым успешным в прокате стал лайв-экшен-ремейк «Чебурашки» — за новогодние праздники 2023 года он успел собрать 3,3 миллиарда рублей и стать самым кассовым отечественным фильмом за всю историю. Обычно такие киносказки выходят в новогодние праздники, когда у детей каникулы, а у родителей выходные.
Новая картина хоть и посвящена знакомому всем мифическому персонажу, но традицию нарушает: фильм выйдет не зимой, а во второй половине осени.
23 октября 2025 года состоится премьера фильма «Горыныч» в российских кинотеатрах.
Трейлер
Трейлер «Горыныча» в апреле 2025 года представили кинокомпании «СТВ» и «Вольга».
Сюжет
Старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин во время погружения на дно морское в батискафе находит подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир. Так герой попадает в неопознанное княжество, где его ждет настоящее приключение: он находит одинокого малыша-дракончика.
Алехин становится для обаятельного чудовища опекуном и верным другом, и даже дает ему имя — Горыныч. Сам же маленький дракон считает лихого моряка своей родной мамой. Вместе им предстоит вылечить хандру князя Филимона, одержать победу над силачом Бамбулой и защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей.
Кроме того, Алехина ждет встреча с принцессой. А еще — большой сюрприз, который пока держат в тайне.
Создатели отмечают, что фильм затрагивает вопросы «любви и привязанности, воспитания и ответственности», оставаясь при этом легким и музыкальным.
Актеры
Главные роли в предстоящем фильме исполнили:
- Александр Петров («Метод», «Обнимая небо», «Полицейский с Рублевки») — Алексей Алехин;
- Виктория Агалакова («Нулевой пациент», «Большая игра», «Самка богомола») — Маруся;
- Александр Робак («Географ глобус пропил», «Эпидемия», «Домашний арест») — старпом Горячев;
- Сергей Маковецкий («Телохранители», «Тихий Дон», «Дело гастронома №1») — Князь;
- Нина Усатова («Холодное лето пятьдесят третьего…», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Пелагия и белый бульдог») — Глафира Ивановна;
- Алексей Филимонов («Виктор Астафьев. Веселый солдат», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Я не могу без тебя») — боярин Парамон Дундук;
- Роман Курцын («Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Желтый глаз тигра») — силач Бамбула из Стамбула.
Второстепенных героев сыграли:
- Сергей Епишев («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Детективный синдром», «Библиотекарь») — Доктор Жюль;
- Евгений Серзин («Фандорин. Азазель», «Аксентьев», «Про людей и про войну») — барон Зигфрид;
- Дмитрий Куличков («Сергий против нечисти: Шабаш», «Брестская крепость», «Прощай, любимая») — барон Рудольф;
- Дмитрий Быковский-Ромашов («Бункер», «Просто Джексон») — Ханс;
- Данила Рассомахин («Сказка про последнего Ангела», «Король и Шут», «Я иду тебя искать. Бумеранг») — Петер;
- Игорь Лепихин («Комиссарша», «Чужой район 4», «Спасайся, брат») — слуга Дормидонт.
Производство
О создании «Горыныча» впервые заговорили в конце 2023 года, а съемки Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и окрестностях Тобольска.
Изначально режиссером Александр Войтинский, один из создателей фантастического боевика «Черная молния». В 2023 году Войтинский снял сказочный фильм «По щучьему велению», также он работал над экранизацией сказки «Огниво». Однако позже его сменил Дмитрий Хонин, известный по фильму «Кислород».
Сценарий написал Александр Архипов: он тоже участвовал в создании сказки «По щучьему велению» и работал над фильмом «Огниво».
Продюсерами стали:
- Сергей Сельянов, известный по работе над фильмом «Иван Царевич и Серый Волк 6»;
- Антон Златопольский, один из создателей фильма «Финист. Первый богатырь»;
- Александр Горохов, который принимал участие в экранизации «Волшебника Изумрудного города».
По словам Александра Горохова, Горыныч — собирательный образ, который объединяет черты игуаны с повадками котят и щенков. Создатели стремились вызвать у зрителя эмоциональный отклик и симпатию, сохранив природную естественность персонажа — облик ящерицы. Это, кстати, распространенная практика и в западном кинематографе: например, движения и повадки Беззубика из мультфильма «Как приручить дракона» срисовали с кошки.
Интересные факты
- Изначально роль Маруси должна была исполнить другая актриса — Анастасия Талызина («Знакомство родителей», «Один хороший день», «Танго на осколках»).
- По словам Александра Петрова, он старался, чтобы его герой получился «максимально искренним», оставаясь при этом реальным человеком, который неожиданно оказывается в сказке.
- Горыныч не говорит, но умеет улыбаться. У него не три головы, как у классического сказочного персонажа, а всего одна.
- В трейлере «Горыныча» звучит песня «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. В 2025 году композиция завирусилась в соцсетях, а певица стала популярна у молодежи, особенно у зумеров. Например, она была хедлайнером на главном событии выпускников — «Алых парусах» в Санкт-Петербурге.
Какие еще фильмы-сказки скоро выйдут в кино
- «Буратино». Экранизация сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» выйдет в прокат 1 января 2026 года. По словам создателей, на экраны вернутся любимые с детства герои, но их история будет рассказана иначе. Роль главного героя исполнит актриса Виталия Корниенко.
- «Чебурашка 2». Продолжение нашумевшего фильма тоже покажут в первый день 2026 года. Съемки фильма стартовали в мае 2024 года, а уже осенью картину отправили на постпродакшн. По сюжету, действие второй части разворачивается через год после финала первой. Подробности сюжета пока неизвестны — только то, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений, а Чебурашка решает сбежать.
- «Простоквашино». Еще один семейный фильм, который выйдет 1 января 2026 года. По сюжету, дядя Федор решает уехать из дома, чтобы жить вместе с говорящим котом Матроскиным, которого мама мальчика не разрешила оставить в квартире. Так герои оказываются в Простоквашино. Судя по известным подробностям сюжета, экранизация во многом будет повторять оригинальный мультфильм.