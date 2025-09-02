Российский кинематограф продолжает переосмысливать фольклорные сюжеты, в конце 2025 года зрителей ждет новая сказочная картина — «Горыныч». В ней герой Александра Петрова подружится с русским народным драконом и примет его под свою опеку. Создатели обещают не только зрелищные приключения, но и глубокие темы ответственности, любви и верности, поданные через призму легкого музыкального жанра. «Лента.ру» собрала все, что известно о фильме «Горыныч»: когда он выйдет и о чем будет.

Главное о фильме «Горыныч»

Страна: Россия.

Жанр: приключения, фэнтези, сказка.

Возрастной рейтинг: 6+.

Режиссер: Дмитрий Хонин.

Сценарист: Александр Архипов.

Продюсеры: Антон Златопольский, Сергей Сельянов, Александр Горохов.

Год выхода: 2025.

В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий.

Более 7,2 тысячи пользователей «Кинопоиска» добавили «Горыныча» в список «Буду смотреть» и ожидают выхода фильма на большие экраны.

Дата выхода

В последние годы в российском кино активно переосмысляют сюжеты народных сказок и советских мультфильмов. Самым успешным в прокате стал лайв-экшен-ремейк «Чебурашки» — за новогодние праздники 2023 года он успел собрать 3,3 миллиарда рублей и стать самым кассовым отечественным фильмом за всю историю. Обычно такие киносказки выходят в новогодние праздники, когда у детей каникулы, а у родителей выходные.

Новая картина хоть и посвящена знакомому всем мифическому персонажу, но традицию нарушает: фильм выйдет не зимой, а во второй половине осени.

23 октября 2025 года состоится премьера фильма «Горыныч» в российских кинотеатрах.

Трейлер

Трейлер «Горыныча» в апреле 2025 года представили кинокомпании «СТВ» и «Вольга».

Сюжет

Старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин во время погружения на дно морское в батискафе находит подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир. Так герой попадает в неопознанное княжество, где его ждет настоящее приключение: он находит одинокого малыша-дракончика.

Алехин становится для обаятельного чудовища опекуном и верным другом, и даже дает ему имя — Горыныч. Сам же маленький дракон считает лихого моряка своей родной мамой. Вместе им предстоит вылечить хандру князя Филимона, одержать победу над силачом Бамбулой и защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей.

Кроме того, Алехина ждет встреча с принцессой. А еще — большой сюрприз, который пока держат в тайне.

Создатели отмечают, что фильм затрагивает вопросы «любви и привязанности, воспитания и ответственности», оставаясь при этом легким и музыкальным.

Актеры

Главные роли в предстоящем фильме исполнили:

Александр Петров («Метод», «Обнимая небо», «Полицейский с Рублевки») — Алексей Алехин;

Виктория Агалакова («Нулевой пациент», «Большая игра», «Самка богомола») — Маруся;

Александр Робак («Географ глобус пропил», «Эпидемия», «Домашний арест») — старпом Горячев;

Сергей Маковецкий («Телохранители», «Тихий Дон», «Дело гастронома №1») — Князь;

Нина Усатова («Холодное лето пятьдесят третьего…», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Пелагия и белый бульдог») — Глафира Ивановна;

Алексей Филимонов («Виктор Астафьев. Веселый солдат», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Я не могу без тебя») — боярин Парамон Дундук;

Роман Курцын («Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Желтый глаз тигра») — силач Бамбула из Стамбула.

Второстепенных героев сыграли:

Сергей Епишев («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Детективный синдром», «Библиотекарь») — Доктор Жюль;

Евгений Серзин («Фандорин. Азазель», «Аксентьев», «Про людей и про войну») — барон Зигфрид;

Дмитрий Куличков («Сергий против нечисти: Шабаш», «Брестская крепость», «Прощай, любимая») — барон Рудольф;

Дмитрий Быковский-Ромашов («Бункер», «Просто Джексон») — Ханс;

Данила Рассомахин («Сказка про последнего Ангела», «Король и Шут», «Я иду тебя искать. Бумеранг») — Петер;

Игорь Лепихин («Комиссарша», «Чужой район 4», «Спасайся, брат») — слуга Дормидонт.

Производство

О создании «Горыныча» впервые заговорили в конце 2023 года, а съемки Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и окрестностях Тобольска.

Изначально режиссером Александр Войтинский, один из создателей фантастического боевика «Черная молния». В 2023 году Войтинский снял сказочный фильм «По щучьему велению», также он работал над экранизацией сказки «Огниво». Однако позже его сменил Дмитрий Хонин, известный по фильму «Кислород».

Сценарий написал Александр Архипов: он тоже участвовал в создании сказки «По щучьему велению» и работал над фильмом «Огниво».

Продюсерами стали:

Сергей Сельянов, известный по работе над фильмом «Иван Царевич и Серый Волк 6»;

Антон Златопольский, один из создателей фильма «Финист. Первый богатырь»;

Александр Горохов, который принимал участие в экранизации «Волшебника Изумрудного города».

По словам Александра Горохова, Горыныч — собирательный образ, который объединяет черты игуаны с повадками котят и щенков. Создатели стремились вызвать у зрителя эмоциональный отклик и симпатию, сохранив природную естественность персонажа — облик ящерицы. Это, кстати, распространенная практика и в западном кинематографе: например, движения и повадки Беззубика из мультфильма «Как приручить дракона» срисовали с кошки.

Интересные факты

Изначально роль Маруси должна была исполнить другая актриса — Анастасия Талызина («Знакомство родителей», «Один хороший день», «Танго на осколках»).

По словам Александра Петрова, он старался, чтобы его герой получился «максимально искренним», оставаясь при этом реальным человеком, который неожиданно оказывается в сказке.

Горыныч не говорит, но умеет улыбаться. У него не три головы, как у классического сказочного персонажа, а всего одна.

В трейлере «Горыныча» звучит песня «Плывет веночек» Надежды Кадышевой. В 2025 году композиция завирусилась в соцсетях, а певица стала популярна у молодежи, особенно у зумеров. Например, она была хедлайнером на главном событии выпускников — «Алых парусах» в Санкт-Петербурге.

