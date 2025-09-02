Команда «Москва слезам не верит. Все только начинается» представила проект

Как уже писала "РГ", премьера нового сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" пройдет уже 4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink. Проект вдохновлен советским фильмом "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова.

История в сериале начинается на заре нулевых. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет - из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу... Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Актрисы, которые сыграли главные роли Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших - Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова забрались на одну из самых высоких крыш в Москве, чтобы представить сериал. А вместе с ними и другие представители команды - Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук. Режиссеры Ольга Долматовска и Жора Крыжовников (автор идеи) также есть на фотографиях, которые могут посмотреть читатели "РГ".

В атмосферном и популярном месте прошел пресс-джанкет, а это означает, что вскоре последуют интервью с членами команды.