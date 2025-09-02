Вышел трейлер криминальной драмы «Тоннель»

Онлайн-кинотеатр KION и НТВ представили тизер-трейлер нового сериала «Тоннель». Даты выхода у проекта в жанре криминальной драмы пока нет.

© Чемпионат.com

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Видео доступно в группе НТВ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат KION.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/fd81f37a2476830ead50ef3dc17db710"/>

Главные роли исполнили Елизовета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Влад Фурман, Александр Семчев. Закрытая премьера «Тоннеля» состоится на фестивале «Новый сезон» 15–20 сентября — затем сериал выйдет на KION, а после его покажут в эфире НТВ.