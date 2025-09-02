Какие сериалы вышли к началу учебного года

1 сентября в этом году можно сравнить с новогодними праздниками. Действительно, зрителю предложено немало новых проектов. Семь сериалов, которые вышли именно в День знаний, - это "Виноград" (вышел на Kion), "Форсайты" (Амедиатека), "Крутая перемена 2" (Kion и Иви), "Осторожно, люди!" (СТС), "Министерство времени" (viju). И еще два - "Олдскул" (Premier, Start и позднее - телеканал ТНТ) и "Избранный" (Okko), о которых расскажем подробнее.

"Олдскул" - это история про учительницу старой закалки, которая пытается найти себя в современном мире. Главную роль играет Мария Аронова, на которой и держится сериал. Ее героиня переходит работать в новую современную школу, где к тому же учится ее внучка, отношения с которой давно испорчены. Оказывается, что методы прославленного советского педагога в наши дни не работают. А вот знания, которые она несет для детей, очень важны.

«Я ни с кого не брала портретного сходства. Но когда-то я вытащила лотерейный билет и работаю с блистательным художником по гриму Екатериной Одинцовой и художником по костюмам Татьяной Платоновой. Девочки создали героиню, мне кажется, очень точно. Еще на съемках моя крестница Мелания, увидев меня на видео и не зная, кого я играю, сказала: "Ой, на учительницу математики похожа!" И для нас это самая большая награда», — рассказывает Мария Аронова.

Действительно, актриса сыграла так, что многие люди среднего и старшего поколения вспомнят свое детство и юность.

В сериале также снялись Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Павел Савинков и другие. Режиссеры сериала - Александр Жигалкин ("Папины дочки", "Воронины") и Евгений Шелякин ("Happy End", "Красный-5", "Тетя Марта").

«Мой герой - лузер, волей сценаристов поставленный в непростые, любовные, но, конечно, комические отношения с главной героиней сериала. Я люблю острохарактерные роли, и в этом мне всегда помогал грим, который отделяет эстрадного Шифрина от театрального и кинематографического. Я с удовольствием окунулся в историю, связанную со школой, хотя моя собственная школьная история закончилась давно, более 50 лет назад. В самодеятельности я бесстрашно изображал своих учителей, в результате чего получил на выпускном две единственные тройки - по химии и геометрии», — рассказывает Ефим Шифрин.

Сериал "Избранный", с 1 сентября в онлайн-кинотеатре Okko

Что будет, если в Государственную Думу Российской̆ Федерации депутатом изберут человека, который совершенно не подходит для этой роли? В сериале "Избранный" в Думу нового созыва от провинциального города Глебова едет скромный инженер "НИИ Закат" Олег Тяпин.

Главного героя - стеснительного, робкого, законопослушного интроверта, который вовсе не желает быть депутатом, - сыграл Илья Лыков. Бывший инженер на посту депутата в его исполнении пройдет все стадии развития и становления себя как нового человека. А самое главное - переживет массу комичных ситуаций, которые и позволят, по словам создателей, "зрителю заглянуть за кулисы Государственной̆ Думы и понять, что в фигуре депутата нет ничего сакрального, так как политики - обычные люди, которые имеют право на ошибку, могут чего-то не знать, в чем-то заблуждаться, но также могут приложить максимум усилий и откликнуться сердцем, чтобы решить поставленную задачу".

Актер Илья Лыков рассказывает о своей роли так:

«Многие считают моего персонажа обыкновенным дураком. Если добрый - значит, точно дурак. Но не будем забывать, что колесо истории крутят именно они. Да и весь наш русский кинематограф, литература, даже фольклор крутятся вокруг геройства таких вот простых русских дураков. Иванушка, Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Фарятьев, Веничка, Шурик - приятная компания. Олег Тяпин, или Тяпа, точно из нее. Я для себя придумал такой образ для истории Тяпы: что будет, если Маленький принц вернется не на ту планету… а в Госдуму? Посмотрим!»

Также в сериале снимались: Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Евгения Добровольская, Камиль Ларин и другие. Режиссер - Дмитрий Губарев ("Физрук", "Моя мама - шпион").