Что известно о продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

В 2024 году стартовал сериал «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — аниме-ромком про старшую школу и первую любовь. Значительная часть реплик в проекте написана на русском — неудивительно, что тайтл быстро завоевал популярность у отечественной аудитории. В следующем году фанаты ждут продолжения. «Лента.ру» рассказывает, что о нем известно.

Главное о сериале

Оригинальное название: Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san.

Возрастное ограничение: 18+.

Страна: Япония.

Жанр: комедия, мелодрама, сенэн (аниме для мальчиков-подростков).

Режиссер: Рета Ито (1-й сезон), Хироси Харагути (2-й сезон).

Литературная основа: ранобэ писателя под псевдонимом Сансан SUN с иллюстрациями Момоко.

Количество серий: 12 (1 сезон).

Длительность одной серии: 24 минуты.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.2.

«Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — это один из аниме-сериалов, заголовок которых фактически раскрывает завязку сюжета. В центре истории — два школьника: наполовину русская Алиса и ее ленивый одноклассник Масатика. Как понятно из названия, Алиса кокетничает с Масатикой.

Основой для аниме стало японское ранобэ (иллюстрированный роман) писателя под ником Сансан SUN, оно вышло в 2021 году и внезапно стало популярным в Японии. К августу 2024-го тираж романа превысил пять миллионов экземпляров.

Неудивительно, что уже на следующий год после появления ранобэ его адаптировали для манги, а затем сняли аниме-сериал. В России он, кстати, значительно более популярен, чем на Западе: на «Кинопоиске» оценку ему поставили более 90 тысяч зрителей, а на IMDb — всего 5,5 тысячи.

Дата выхода серий 2-го сезона

Первый сезон аниме из 12 серий показали в 2024-м. 18 сентября, в день премьеры финального эпизода, создатели анонсировали продолжение.

Второй сезон аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» выйдет в 2026 году.

Трейлер второго сезона

Трейлеров к первому сезону изначально было два — на русском и на японском языках. Однако полноценного ролика к продолжению в сети пока нет, создатели выпустили только короткий тизер.

Сюжет

Первый сезон

Масатика Кудзэ — обычный японский старшеклассник, ученик первого класса старшей ступени (эквивалентно десятому классу в российских школах). Он любит аниме и мангу, поэтому часто смотрит сериалы до поздней ночи, а утром не может сосредоточиться на уроках и постоянно засыпает. За соседней партой в классе Масатики сидит Алиса (Аля) Кудзе — наполовину японка, наполовину русская девочка. Она периодически делает ленивому Масатике замечания, но чаще называет одноклассника милашкой и просит обратить на нее внимание — правда, по-русски.

Аля уверена, что Масатика ее не понимает, поэтому врет, что на самом деле это обзывательства, а не флирт. Только вот она не знает, что на самом деле Масатика прекрасно говорит по-русски — в детстве он дружил с русской девочкой и запомнил многие слова русского языка. Кокетке Але он, конечно же, этого не говорит — считает, что она испугается и перестанет с ним общаться.

В отличие от Масатики, Аля очень прилежная ученица с комплексом отличницы. Она с начальной школы привыкла делать все на совесть, поэтому в старших классах стала членом ученического совета и теперь намерена баллотироваться на пост председателя. Масатика должен ей в этом помочь.

Вокруг этой цели и строится сюжет тайтла. Героям предстоит продвинуть кандидатуру Али, а заодно осознать свои чувства и наладить отношения.

Второй сезон

Предыдущий сезон сериала охватывает три первых книги — соответственно, сюжет второго сезона экранизирует четвертый и последующие тома ранобэ. В ней члены школьного совета после окончания учебы проведут летние каникулы на вилле с частным пляжем.

Персонажи

Алиса Михайловна Кудзе (Аля) — главная героиня сериала, девочка 15-16 лет. Счетовод в ученическом совете гимназии. Имеет русско-японское происхождение, поэтому в совершенстве знает оба языка. Она красива, умна и довольно популярна у мальчиков. При этом у Али есть комплекс отличницы: она старается делать все наилучшим образом и доводить начатое до конца.

Масатика Кудзэ — одноклассник Али, сидит за соседней партой. Полная противоположность Алисы: ленивый, плохо учится, зато допоздна смотрит аниме и играет в видеоигры. У Масатики есть младшая сестра Юки, после развода родителей она живет с матерью, а Масатика — с отцом. В средней школе Юки возглавляла ученический совет, а брат был ее заместителем, но после развода родителей выгорел и перестал стремиться к чему-либо вообще.

Юки Суо — младшая сестра Масатики и конкурентка Али на выборах председателя ученического совета. Пытается перетянуть брата на свою сторону и с его помощью выиграть выборы. Юки и Масатика сознательно умалчивают о своем родстве, поэтому Алиса ревнует Масатику, считая Юки его подружкой. При этом именно Юки — главный источник юмора в сериале: она постоянно строит козни брату и Алисе.

Мария Михайловна Кудзе — старшая сестра Алисы, секретарь учсовета. Тоже метит на пост председателя.

Аяно Кимисима — служанка Юки. Подавляет свои эмоции и старается быть невидимой для всех.

В сериале также появляются друзья героев и сотрудники школы. В целом персонажей в этом аниме не очень много, весь сюжет крутится вокруг одного класса.

Интересные факты

Автор романа Сансан SUN признавался, что ему нравится звучание русского языка и он считает русских девушек красивыми, поэтому он вдохновился на создание образа Али. В оригинале Алису озвучивает актриса Сумирэ Уэсаку, которая изучала русский язык, культуру и историю в университете.

Все реплики на русском в сериале озвучивали японские актеры. Несмотря на то что Уэсаку знает язык и несколько раз была в России, она говорит с сильным японским акцентом, хотя по сюжету предполагается чистое произношение.

Тем не менее реплики на русском в сериале продуманы и выверены с точки зрения грамматики, в отличие, например, от реплик Фомы Киняева в «Идентификации Борна». В одной из серий, где Аля вспоминает школу во Владивостоке, появляются даже кадры с ее домашней работой. Если разберете прописной почерк на маленьком экране, то сможете прочитать, какие цветы продаются в местном цветочном магазине.

Студия Doga Kobo, которая занимается производством сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски», ответственна также за работу над проектом «Звездное дитя».

Режиссером первого сезона был Рета Ито, постановщик «Звездного дитя» и автор ключевой анимации в «Призраке в доспехах».

Какие еще аниме про любовь посмотреть

«Госпожа Кагуя: в любви как на войне»

Оригинальное название: Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen.

Сколько сезонов: 3 (2019-2022).

Завершен или нет: да.

Легкая романтическая комедия с похожим сюжетом от студии A-1 Pictures, создателей «Поднятия уровня в одиночку» и «Магии и мускул». Кагуя и Миюки — ученики элитной школы и руководители ученического совета. Они постоянно заняты: Кагуя — спортсменка, а Миюки — ботаник. Из-за этого они долгое время не обращали друг на друга внимания, хотя и учились вместе. Но однажды по школе пополз слух, что Кагуя и Миюки могли бы стать отличной парой. Они присмотрелись друг к другу и действительно влюбились, однако вместо того, чтобы признаться в чувствах, обманом и манипуляциями стараются подтолкнуть друг друга к признанию.

«Твоя апрельская ложь»

Оригинальное название: Shigatsu wa kimi no uso.

Сколько сезонов: 1.

Завершен или нет: да.

Минорная история о талантливом пианисте Косэе, который в раннем возрасте потерял мать и потому забросил музыку. Однажды он знакомится со скрипачкой Каори: она играет так ярко и вдохновенно, что это трогает Косэя. Вскоре Каори внезапно попадает в больницу и Косэй узнает, что девочка тяжело и неизлечимо больна. Кстати, над «Твоей апрельской ложью» тоже работала студия A-1 Pictures.

«Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»

Оригинальное название: Seishun Buta Yaro wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai.

Сколько сезонов: 1.

Завершен или нет: да.

Старшеклассник Сакута все свободное время проводит в библиотеке. Однажды он встречает там Маи — прославленную актрису, на которую почему-то никто не обращает внимания, хотя она и одета в вызывающий костюм кролика. Оказывается, что Сакута — вообще единственный человек, который ее видит. Он решает помочь несчастной девушке.

«Тада не может влюбиться»

Оригинальное название: Tada-kun wa Koi wo Shinai.

Сколько сезонов: 1.

Завершен или нет: да.

Мини-сериал от создателей «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Мицуеси Тада — обычный японский школьник. Он никогда ни в кого не влюблялся и понятия не имеет, что это за чувство. Тада хочет стать фотографом. Однажды он приходит в парк, чтобы запечатлеть цветение сакуры, и там встречает иностранку Терезу. Она прилетела в Японию по обмену и заблудилась в городе. Тада решает помочь Терезе.

«Эта фарфоровая кукла влюбилась»

Оригинальное название: Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru.

Сколько сезонов: 1.

Завершен или нет: нет.

Старшеклассник Вакана мечтает стать мастером традиционных японских кукол хина, которых каждая семья выставляет напоказ в День девочек, 3 марта. Как бы Вакана ни старался, у него не получается сделать красивую кукольную голову, зато он преуспел в пошиве одежды. Это замечает его одноклассница Марин — девушка любит косплей, но шить не умеет. Марин просит Вакану помочь ей с костюмом.