Завершены съемки российского сериала о самых опасных сектах

Онлайн-кинотеатр Okko и компания Stereotactic сообщили о завершении съемок трехсерийного документального проекта "Секты. Во власти культа", который расскажет реальные истории о современных лжепророках, механизмах работы культов и тех, кто с ними борется.

Первый эпизод поведает о том, каким образом люди попадают в секты и как это ломает их жизни. Второй акт покажет устройство культа изнутри, подробно объясняя, каким образом лидеры организаций добиваются абсолютной власти над последователями. Финальный эпизод раскроет методы борьбы с сектами и выведет их организаторов на чистую воду.

«Для меня, как для многих, термин "секта" звучит жутковато. В детстве со мной в одном доме жила семья из какой-то подобной организации: все их сторонились, как прокаженных, да и сами они на контакт не шли. Мне хочется зайти в эту интересную непростую тему нестандартным путем. То есть без стереотипных эмоций вроде "Посмотрите, какой ужас!" или "Туда попадают только не очень нездоровые люди". Потеря власти над своей жизнью и её возвращение - на этом будет держаться наша драматургия. История будет многоуровневая благодаря взгляду с нескольких точек зрения: сектанты-жертвы, лидеры секты, люди извне в лице родственников и психологов и наш детектив, который видит всю картину целиком. Основная интонация сериала - детективная: мы загадываем загадку, ставим вопрос и всю серию пытаемся найти на него ответ», — рассказывает режиссер-документалист Евгения Монтанья Ибаньес.

Дата премьеры будет объявлена позже.