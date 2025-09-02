Актеры сериала «Кибердеревня» представили нового персонажа

В Екатеринбурге на фестивале гик-культуры "ГикКон" актеры сериала "Кибердеревня" Григорий Скряпкин (Барагозин) и Елена Махова (голограмма Галя) рассказали, что ждет зрителей во втором сезоне.

В частности, в продолжении появятся несколько новых персонажей. Одним из главных действующих лиц станет маленький робот-взломщик, которого сделала младшая дочь марсианского фермера Николая Людка.

Имени у персонажа пока нет - его выберут зрители и пользователи "Кинопоиска". Среди предлагаемых вариантов: Жужик, Кодя, Шарик и Бдыщь. В сценарии он обозначен как Али (отсылка к Василию Алибабаевичу из "Джентльменов удачи").

"Это маленькое существо - воплощение совести Робогозина, которое всегда летает рядом и говорит: "Нет! Не делай так!" Но Робогозин, конечно, его не слушает и все делает иначе. Можно сказать, что у Али трагическая роль, но именно он помогает нашему главному герою понять, насколько тот был неправ все это время", - рассказывает режиссер Сергей Васильев.

К своим ролям вернутся Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева, Сергей Бурунов вновь озвучит Робогозина. К ним присоединятся Павел Деревянко в роли предводителя Патриков из отлетевшей Москвы, а также комик и блогер Илья Макаров - он сыграет охранника космической тюрьмы.

Премьера второго сезона "Кибердеревни" состоится на "Кинопоиске" осенью 2025 года. Первые две серии будут впервые показаны в Сочи на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", который откроется 15 сентября.