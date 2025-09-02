Каким будет сериал «Дом Гиннесса»

Осенью Netflix выпустит биографическую драму «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков» Стивена Найта. По сюжету наследники Бенджамина Гиннесса, одного из потомков основателя пивоварни, делят его империю. Проект уже сравнивают с хитом HBO «Наследники» из-за мотива внутрисемейной борьбы за власть. «Лента.ру» рассказывает, когда ждать премьеру сериала и кто в нем сыграл.

© Lenta.ru

Главное о сериале

Оригинальное название: House of Guinness.

Страна: Великобритания.

Жанр: биографическая драма, история.

Режиссеры: Том Шенкленд (5 серий), Муния Аки (3 серии).

Сценарист: Стивен Найт.

Продюсеры: Стивен Найт, Ховард Берч, Элинор Дэй и другие.

Год производства: 2025.

Сколько эпизодов: 8.

В ролях: Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон и другие.

«Дом Гиннесса» — новый британский биографический сериал о том, как наследники Бенджамина Гиннесса, основателя пивной империи, делят между собой бизнес. Проект создал автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

СМИ уже называют новинку драмой в духе «Наследников». Это, несомненно, говорит о высоких ожиданиях публики, ведь «Наследники» как минимум за пять лет своего существования в эфире завоевали девять «Золотых глобусов».

За месяц до премьеры, в августе, Netflix Лондона второй половины XIX века (на одном кадре мы видим наследников Гиннесса в дорогих костюмах, а сразу после — бедных горожан и бегающих прямо по улице кур), интриги и даже борьба Ирландии за независимость — все это будет в «Доме Гиннесса».

Дата выхода

Производство сериала о семье Гиннессов анонсировали в марте 2024 года. Тогда глава отдела контента британского подразделения Netflix Энн Менса заявила, что грядущий проект Найта получит энергетику «Острых козырьков» и масштаб настоящей семейной саги. А в августе 2025-го в сети появилась дата премьеры.

25 сентября 2025 года состоится премьера сериала «Дом Гиннесса» на Netflix.

График выхода серий 1-го сезона

Все серии будут опубликованы в один день.

1 серия — 25 сентября, четверг;

2 серия — 25 сентября, четверг;

3 серия — 25 сентября, четверг;

4 серия — 25 сентября, четверг;

5 серия — 25 сентября, четверг;

6 серия — 25 сентября, четверг;

7 серия — 25 сентября, четверг;

8 серия — 25 сентября, четверг.

Сюжет

Действие сериала разворачивается в Дублине (Ирландия) и Нью-Йорке 1860-х годов. Сэр Бенджамин Гиннесс отходит в мир иной, и четверо его детей — Артур, Эдвард, Анна и Бен — получают в наследство суперуспешное предприятие. Лишь один из них действительно заинтересован в развитии бренда, остальные хотят исключительно денег.

«Это невероятная история семьи, которая стала наследницей крупнейшей пивоварни в мире. Они молоды, и им предстоит взять на себя управление этим невероятно успешным брендом, — говорил в интервью изданию Tudum сам Стивен Найт. — Первоочередная задача — не облажаться. А вторая задача — сделать Guinness еще больше».

Вопреки тому что сериал рассказывает о реальных людях в реальной исторической эпохе, он не снят по реальным событиям, а только вдохновлен ими. Бенджамин Гиннесс и его дети на самом деле существовали, но насколько правдиво Найт передал их историю — узнаем после премьеры.

«Династия Гиннессов известна во всем мире: богатство, бедность, власть, влияние и великие трагедии переплетаются в богатейшее полотно, из которого можно черпать вдохновение, — отмечает Найт. — Меня всегда завораживала их история, и я рад возможности воплотить этих персонажей в жизнь, чтобы весь мир их увидел».

Больше никакой информации о сюжете в сети пока нет. Однако шоураннер обмолвился о том, что Бенджамин перед кончиной намеренно возложил на Эдварда и Артура общую ответственность за пивоварню. Почему он так сделал, будет понятно из сюжета.

Реальная история Бенджамина Гиннесса

Сэр Бенджамин Ли Гиннесс родился в 1798 году в Дублине. Он был внуком Артура Гиннесса, который в середине XVIII века арендовал пивоварню St. James's Gate Brewery. Свое название она получила в честь района Дублина и средневековых ворот, ведущих в город. Изначально площадь пивоварни занимала четыре акра (162 сотки) — именно эту площадь Артур снял, согласно договору, на 9000 лет. Ежегодный платеж по аренде составлял 45 фунтов стерлингов. Конечно, этот договор уже недействителен, ведь за годы своего существования площадь пивоварни Гиннессов существенно выросла.

Именно при Бенджамине пивоварня «Гиннесс» стала сверхуспешной. Он наладил экспорт своего пива и постоянно расширял производственные мощности. Заработанные деньги Бенджамин активно вкладывал в строительство железных дорог — прежде всего для того, чтобы пиво было проще отправлять покупателям.

Одновременно с бизнесом Бенджамин Гиннесс сделал карьеру в политике. Сначала он был избран лорд-мэром Дублина, затем членом Палаты общин от Консервативной партии и представлял в парламенте Дублин. Кстати, изначально он поддерживал либералов, но, после того как они предложили повысить налоги на пивоварение, повернулся к консерваторам. За год до кончины, в 1867-м, Бенджамин Гиннесс получил от королевы Виктории титул баронета.

Бенджамин Гиннесс известен не только как бизнесмен, но и как меценат. Он внес огромный вклад в жизнь города и страны: на собственные деньги отреставрировал собор Святого Патрика и начал реставрацию публичной библиотеки архиепископа Марша. Памятник Бенджамину на территории собора стоит до сих пор.

Актеры

В касте сериала в основном начинающие и малоизвестные британские актеры, однако есть и громкие имена. Например, Джек Глисон — Джоффри Баратеон из «Игры престолов».

Эмили Фэрн («Черное зеркало») — Энн Планкет (урожденная Гиннесс), единственная дочь Бенджамина и Элизабет Гиннесс.

Энтони Бойл («Повелители воздуха») — Артур Гиннесс, старший сын.

Луис Партридж («Энола Холмс») — Эдвард Гиннесс, средний сын.

Фионн О'Ши («Нормальные люди») — Бенджамин Гиннесс — младший, младший сын.

Джеймс Нортон («Дом Дракона») — Шон Рафферти.

Нив МакКормак («Подземелья и драконы: Честь среди воров») — Эллен Кокрейн.

Шеймус О'Хара («Подземелья и драконы: Честь среди воров») — Патрик Кокрейн.

Джек Глисон («Игра престолов») — Байрон Хеджес.

Дервла Кирван («Настоящий детектив: Ночная страна») — тетя Агнес Гиннесс.

Майкл МакЭлхаттон («Игра престолов») — Джон Поттер.

Даниэль Галлиган («Игра престолов») — леди Оливия Хеджес, жена Артура Гиннесса.

Создатели

Стивен Найт, отвечающий в «Доме Гиннесса» за идею и сценарий, прославился в первую очередь благодаря авторскому проекту «Острые козырьки». Это тоже история о семье и семейных интригах, только в центре событий — уличная банда из Бирмингема. Кроме того, на счету Найта-сценариста триллер «Грязные прелести», за который он получил номинацию на «Оскар» в 2004 году, драмеди «Шеф Адам Джонс» с Брэдли Купером в главной роли и сериал «Табу» с Томом Харди.

Найт был одним из создателей телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» — британского шоу, которое быстро стало успешной международной франшизой.

Первые пять серий «Дома Гиннесса» снял Том Шенкленд, один из режиссеров детективного сериала «Мисс Марпл» и драмы «Карточный домик». Постановщиком финальных трех серий стала Муния Аки, молодой режиссер, на счету которой работа над сериалом «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом.

За монтаж отвечал Бен Йетс, ранее он трудился над сериалами «Корона» (о правящей семье Великобритании) и «Черное зеркало».

Съемки «Дома Гиннесса» начались летом 2024 года в графстве Чешир на северо-западе Англии. Кроме того, некоторые сцены снимали в Стокпорте (графство Большой Манчестер) и Ливерпуле.