Иван Янковский оценил мелодраму «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Люди и отношения между ними в Москве не меняются, это хорошо показал в своем фильме Владимир Меньшов, а теперь и Жора Крыжовников, заявил НСН Иван Янковский.

© РИА Новости

Актер Иван Янковский заявил спецкору НСН, что при работе над ролью в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» стремился переосмыслить личный опыт из нулевых, создателям же было важно раскрыть природу человеческих отношений.

Новый сериал Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской представит зрителям историю трех новых героинь, которые переезжают в Москву в начале нулевых. Молодая мама Ксюша (Тина Стойилкович), взбалмошная и мечтающая о муже-иностранце Маша (Мария Камова (Маш Милаш) и прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) пребывают в поисках любви и счастья. Спустя 20 лет судьба вновь предоставит повзрослевшим героиням, которых сыграют Валерия Астапова, Юлия Топольницкая и Марина Александрова, шанс на счастье. Сыгравший в сериале Янковский отметил, что при подготовке к роли пытался уловить дух нулевых годов.

«Я играю Влада, телевизионного продюсера, который также привозит разные группы нулевых в Москву и организовывает концерты. Я получил предложение на достаточно раннем этапе. Мы с Ольгой и Андреем Николаевичем долго списывались, созванивались, думали, стоит ли мне это делать. Много было разговоров вокруг этого, в итоге пришли к консенсусу. Мне было что сказать, исходя из своего прошлого и личных воспоминаний их двухтысячных, и ребятам было интересно попробовать сделать это со мной. Мы много провели даже не в пробах, а в обсуждении чувства времени, о том, что хотелось бы уловить и показать в кино», - рассказал он.

Как подчеркнул собеседник НСН, темы, затронутые в фильме «Москва слезам не верит» 1969 года, за годы не потеряли своей актуальности. Новый сериал также расскажет о человеческих отношениях и стремлении покорить большой город.

«Гениальный фильм Меньшова – вечный, его понимают во всех странах. "Москва слезам не верит" - универсальная картина, ее много где смотрели. С точки зрения человеческих отношений за последние двадцать лет ничего не изменилось. Люди всегда будут влюбляться и расставаться, всегда будут создавать семьи и, к сожалению, иногда семьи будут рушиться. Это все наша жизнь, к которой мы привыкли. Также Москву всегда сопровождали истории людей, которые приезжают из другого города, чтобы покорить столицу, создать здесь что-то свое, обрести связи, семью, карьерный рост», - заметил Янковский.

Премьера первых серий сериала в онлайн-кинотеатре Wink намечена на 4 сентября.

Проект входит в топ-10 самых ожидаемых сериалов сезона по данным рейтинга портала «Кино-Театр.Ру» наряду с новыми сезонами сериалов «Первый отдел», «Ландыши. Вторая весна» «Вампиры средней полосы», «Метода», «Волшебный участок» и «Лихие. Глава вторая», напоминает «Радиоточка НСН».