Вышел трейлер третьего сезона «Короля Талсы»

Стриминговый сервис Paramount+ представил большой трейлер третьего сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Продолжение криминального сериала стартует 21 сентября, в него войдёт 10 эпизодов.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне главный герой бросает вызов могущественному клану Данмайров.

Главного героя в шоу играет Сильвестр Сталлоне («Рокки»). В продолжении также появится новый персонаж, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Мстители»). Он в том числе станет главным героем спин-оффа под названием «Король Нового Орлеана».