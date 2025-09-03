Продюсер ответил, чего не хватает российскому кинематографу

Современному российскому кинематографу не хватает участия в крупных зарубежных кинофестивалях, так как это мешает обмену опытом между участниками индустрии. Таким мнением в интервью с ТАСС поделился продюсер Игорь Толстунов.

"Отсутствие возможности участвовать в крупных международных кинофестивалях не есть хорошо, потому что это оторванность от процесса. Изоляция никому не идет на пользу. Даже в сложные советские времена наши фильмы показывали в Каннах, Венеции, Берлине и так далее. Участие в кинофестивалях сложно переоценить", - сказал продюсер.

Он отметил, что помимо обмена опытом кинематографистам важно чувствовать "причастность к чему-то большему".